Рейтинг@Mail.ru
Камбоджа обвинила Таиланд в обстреле жилых районов - РИА Новости, 08.12.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
10:46 08.12.2025 (обновлено: 12:50 08.12.2025)
https://ria.ru/20251208/kambodzha-2060510578.html
Камбоджа обвинила Таиланд в обстреле жилых районов
Камбоджа обвинила Таиланд в обстреле жилых районов - РИА Новости, 08.12.2025
Камбоджа обвинила Таиланд в обстреле жилых районов
Тайские военные обстреливают жилые районы в Камбодже, есть жертвы, заявило Минобороны страны в Telegram-канале. РИА Новости, 08.12.2025
2025-12-08T10:46:00+03:00
2025-12-08T12:50:00+03:00
в мире
таиланд
камбоджа
куала-лумпур
f-16
бангкок
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0c/08/2060540040_0:0:1920:1080_1920x0_80_0_0_fbde09a38bfc53ab56a58f428671498a.jpg
https://ria.ru/20251208/tailand-2060487247.html
https://ria.ru/20251208/tailand-2060527808.html
https://ria.ru/20251208/tailand-2060520249.html
https://ria.ru/20251208/malayziya-2060487434.html
таиланд
камбоджа
куала-лумпур
бангкок
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Столкновения на границе Таиланда и Камбоджи
Столкновения на границе Таиланда и Камбоджи
2025-12-08T10:46
true
PT0M22S
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0c/08/2060540040_240:0:1680:1080_1920x0_80_0_0_2328ba806009f77bb1cd315b6bd1ad52.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, таиланд, камбоджа, куала-лумпур, f-16, бангкок
В мире, Таиланд, Камбоджа, Куала-Лумпур, F-16, Бангкок
Камбоджа обвинила Таиланд в обстреле жилых районов

В Камбодже заявили, что тайские военные обстреливают жилые районы

Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
МОСКВА, 8 дек — РИА Новости. Тайские военные обстреливают жилые районы в Камбодже, есть жертвы, заявило Минобороны страны в Telegram-канале.
"Тайские военные продолжают атаковать деревни мирных жителей в провинциях Оддармеантьей и Прэахвихеа, из-за чего было ранено множество невинных гражданских и разрушено множество домов, а местные граждане, включая детей, пожилых, женщин и мужчин, были вынуждены экстренно покинуть места жительства в поисках временного укрытия", — говорится в посте.
Жители Таиланда, бежавшие из мест боестолкновений на границе с Камбоджей - РИА Новости, 1920, 08.12.2025
Таиланд временно закрыл более 600 школ в приграничных с Камбоджей районах
07:35
Как утверждает министр информации Нет Пхеактра, при атаках погибли четыре мирных жителя, еще девять пострадали.
Местные власти активно содействуют организации эвакуации. Так, по данным издания Khmer Times, к сегодняшнему утру из приграничных поселений страны вывезли 1157 семей.
Эскалация боевых действий в приграничных районах двух стран началась в минувшие выходные. Стороны обменялись обвинениями в нарушении перемирия и наносят удары по военным объектам друг друга.
Беженцы в эвакуационном центре в провинции Бурирам, Таиланд - РИА Новости, 1920, 08.12.2025
Посольство в Таиланде не получало сообщений о пострадавших россиянах
11:59
Так, в ночь на понедельник Бангкок заявил об атаке камбоджийских военных на базу Анупонг. Также утверждается, что Пномпень запустил ракеты по районам с мирным населением в провинции Бурирам, перебросил танки и РСЗО через КПП и обстрелял район аэропорта и госпиталя. В ответ тайская армия подняла истребители для поражения целей в районе Чонг Ан Ма.

По данным Reuters, с начала столкновений погиб как минимум один тайский военный, еще семь получили ранения.

В свою очередь, Министерство нацобороны Камбоджи отвергло все обвинения и возложило на Таиланд ответственность за провокацию нового витка обострения. Там заявили, что не предпринимали ответных мер и продолжают придерживаться соглашения о прекращении огня.
Магазин на заправке в Таиланде после обстрела Камбоджей. Фото Тимура Збарского - РИА Новости, 1920, 08.12.2025
СМИ: Таиланд хочет сделать Камбоджу недееспособной для военных действий
11:31

Обострение ситуации

В мае между двумя странами начался пограничный конфликт, перешедший в фазу интенсивных боев с применением тяжелых вооружений, артиллерии и авиации.
Камбоджа использовала системы залпового огня "Град" в том числе по гражданским объектам на территории Таиланда. Бангкок нанес авиаудар по расположениям камбоджийских вооруженных сил. С обеих сторон были убитые и раненые, включая мирных жителей.
В конце июля при посредничестве США, Китая и Малайзии стороны достигли прекращения огня. На полях саммита АСЕАН в Куала-Лумпуре 26 октября премьер-министр Таиланда Анутхин Чанвиракун и глава правительства Камбоджи Хун Манет подписали декларацию об урегулировании конфликта.
Премьер-министр Малайзии Анвар Ибрагим - РИА Новости, 1920, 08.12.2025
Премьер Малайзии осудил новые стычки между Таиландом и Камбоджей
07:39
 
В миреТаиландКамбоджаКуала-ЛумпурF-16Бангкок
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала