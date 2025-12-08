Камбоджа обвинила Таиланд в обстреле жилых районов

Ваш браузер не поддерживает данный формат видео.

МОСКВА, 8 дек — РИА Новости. Тайские военные обстреливают жилые районы в Камбодже, есть жертвы, Тайские военные обстреливают жилые районы в Камбодже, есть жертвы, заявило Минобороны страны в Telegram-канале.

"Тайские военные продолжают атаковать деревни мирных жителей в провинциях Оддармеантьей и Прэахвихеа, из-за чего было ранено множество невинных гражданских и разрушено множество домов, а местные граждане, включая детей, пожилых, женщин и мужчин, были вынуждены экстренно покинуть места жительства в поисках временного укрытия", — говорится в посте.

Как утверждает министр информации Нет Пхеактра, при атаках погибли четыре мирных жителя, еще девять пострадали.

Местные власти активно содействуют организации эвакуации. Так, по данным издания Khmer Times, к сегодняшнему утру из приграничных поселений страны вывезли 1157 семей.

Эскалация боевых действий в приграничных районах двух стран началась в минувшие выходные. Стороны обменялись обвинениями в нарушении перемирия и наносят удары по военным объектам друг друга.

Так, в ночь на понедельник Бангкок заявил об атаке камбоджийских военных на базу Анупонг. Также утверждается, что Пномпень запустил ракеты по районам с мирным населением в провинции Бурирам, перебросил танки и РСЗО через КПП и обстрелял район аэропорта и госпиталя. В ответ тайская армия подняла истребители для поражения целей в районе Чонг Ан Ма.

По данным Reuters, с начала столкновений погиб как минимум один тайский военный, еще семь получили ранения.

В свою очередь, Министерство нацобороны Камбоджи отвергло все обвинения и возложило на Таиланд ответственность за провокацию нового витка обострения. Там заявили, что не предпринимали ответных мер и продолжают придерживаться соглашения о прекращении огня.

Обострение ситуации

В мае между двумя странами начался пограничный конфликт, перешедший в фазу интенсивных боев с применением тяжелых вооружений, артиллерии и авиации.

Камбоджа использовала системы залпового огня "Град" в том числе по гражданским объектам на территории Таиланда. Бангкок нанес авиаудар по расположениям камбоджийских вооруженных сил. С обеих сторон были убитые и раненые, включая мирных жителей.