Минобороны Камбоджи обвинило Таиланд в провокации эскалации на границе
Минобороны Камбоджи обвинило Таиланд в провокации эскалации на границе
Министерство национальной обороны Камбоджи обвинило Таиланд в провокации нового витка обострения пограничного конфликта, заявляет ведомство. РИА Новости, 08.12.2025
Минобороны Камбоджи обвинило Таиланд в провокации эскалации на границе
МОСКВА, 8 дек - РИА Новости.
Министерство национальной обороны Камбоджи обвинило Таиланд в провокации нового витка обострения пограничного конфликта, заявляет
ведомство.
По его информации, заявления тайской стороны о том, что Камбоджа
инициировала нападения с применением РСЗО и танков вдоль общей границы, являются ложными. Вооруженные силы Таиланда
первыми атаковали камбоджийские позиции примерно в 5.00 (1.00 по мск) 8 декабря 2025 года, уточняют в минобороны.
"Следует отметить, что эта атака произошла после того, как тайские войска в течение многих дней совершали многочисленные действия… для провокации конфронтации", - говорится в заявлении МО.
Уточняется, что Камбоджа "не предпринимала ответных мер и продолжает с предельной осторожностью следить за ситуацией", а также остается привержена духу уважения ранее достигнутых соглашений о мирном урегулировании конфликта в соответствии с нормами международного права.
Как подчеркивает минобороны, Камбоджа проинформировала Группу наблюдателей АСЕАН о новой эскалации на границе с Таиландом и планирует инициировать проведение ее всестороннего расследования.
Эскалация боевых действий в пограничных районах Таиланда и Камбоджи началась в минувшие выходные и продолжается в понедельник. Стороны обменялись обвинениями в нарушении перемирия, были нанесены удары по военным объектам.