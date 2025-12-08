Рейтинг@Mail.ru
Минобороны Камбоджи обвинило Таиланд в провокации эскалации на границе - РИА Новости, 08.12.2025
10:42 08.12.2025
https://ria.ru/20251208/kambodzha-2060509595.html
Минобороны Камбоджи обвинило Таиланд в провокации эскалации на границе

Минобороны Камбоджи обвинило Таиланд в провокации нового витка конфликта

© AP Photo / AKPБеженцы в провинции Прэахвихеа, Камбоджа
Беженцы в провинции Прэахвихеа, Камбоджа. Архивное фото
МОСКВА, 8 дек - РИА Новости. Министерство национальной обороны Камбоджи обвинило Таиланд в провокации нового витка обострения пограничного конфликта, заявляет ведомство.
По его информации, заявления тайской стороны о том, что Камбоджа инициировала нападения с применением РСЗО и танков вдоль общей границы, являются ложными. Вооруженные силы Таиланда первыми атаковали камбоджийские позиции примерно в 5.00 (1.00 по мск) 8 декабря 2025 года, уточняют в минобороны.
Жители Таиланда, бежавшие из мест боестолкновений на границе с Камбоджей - РИА Новости, 1920, 08.12.2025
Таиланд временно закрыл более 600 школ в приграничных с Камбоджей районах
07:35
"Следует отметить, что эта атака произошла после того, как тайские войска в течение многих дней совершали многочисленные действия… для провокации конфронтации", - говорится в заявлении МО.
Уточняется, что Камбоджа "не предпринимала ответных мер и продолжает с предельной осторожностью следить за ситуацией", а также остается привержена духу уважения ранее достигнутых соглашений о мирном урегулировании конфликта в соответствии с нормами международного права.
Как подчеркивает минобороны, Камбоджа проинформировала Группу наблюдателей АСЕАН о новой эскалации на границе с Таиландом и планирует инициировать проведение ее всестороннего расследования.
Эскалация боевых действий в пограничных районах Таиланда и Камбоджи началась в минувшие выходные и продолжается в понедельник. Стороны обменялись обвинениями в нарушении перемирия, были нанесены удары по военным объектам.
Боец тайской армии, пострадавший в результате столкновений на границе с Камбоджей - РИА Новости, 1920, 08.12.2025
Таиланд принял резолюцию, которая дает право проводить военные операции
10:08
 
