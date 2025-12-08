Рейтинг@Mail.ru
Камбоджа задействовала танки и РСЗО, сообщили таиландские СМИ
10:01 08.12.2025 (обновлено: 10:25 08.12.2025)
Камбоджа задействовала танки и РСЗО, сообщили таиландские СМИ
Камбоджа задействовала танки и РСЗО, сообщили таиландские СМИ - РИА Новости, 08.12.2025
Камбоджа задействовала танки и РСЗО, сообщили таиландские СМИ
Камбоджа задействовала танки и РСЗО для атаки на Таиланд и подвергла обстрелу район аэропорта и госпиталя, сообщает таиландская газета The Nation со ссылкой на... РИА Новости, 08.12.2025
в мире, таиланд, камбоджа, т-55
В мире, Таиланд, Камбоджа, Т-55
Камбоджа задействовала танки и РСЗО, сообщили таиландские СМИ

The Nation: Камбоджа задействовала танки и РСЗО для атаки на Таиланд

© AP Photo / Sunny ChittawilЖители Таиланда
Жители Таиланда - РИА Новости, 1920, 08.12.2025
© AP Photo / Sunny Chittawil
Жители Таиланда. Архивное фото
МОСКВА, 8 дек - РИА Новости. Камбоджа задействовала танки и РСЗО для атаки на Таиланд и подвергла обстрелу район аэропорта и госпиталя, сообщает таиландская газета The Nation со ссылкой на данные Второго армейского округа Таиланда.
Согласно сообщению, Камбоджа развернула подготовку к полномасштабным боевым действиям после атаки на таиландских военных в провинции Сисакет в воскресенье.
Таиланд временно закрыл более 600 школ в приграничных с Камбоджей районах
"Камбоджийские силы начали мобилизацию тяжёлого вооружения около 22.00 в воскресенье, включая танки Т-55, которые были переброшены через контрольно-пропускные пункты Чонг Кхана и Чонг Рай. Также около 0.00 было отмечено перемещение реактивных систем залпового огня RM-70 в район Чом Кросан провинции Преах Вихеар, а около 1.00 ночи были обнаружены реактивные системы залпового огня BM-21 и Type-90B в районе Кронг Самраонг провинции Оддармеантьей", - цитирует газета военные источники.
Как отмечается в сообщении, средства огневой поддержки использовались для ударов по районам, где расположены аэропорт и госпиталь.
"Камбоджийские силы направили средства огневой поддержки на аэропорт Бури Рам и госпиталь Прасат в Сурине... Около 3.25 утра камбоджийские военные приказали своим войскам открыть огонь по деревне Бан Качай Ной в округе Бан Дан, всего в 13 километрах от аэропорта Бури Рам, и по деревне Бан Джарук Квае в округе Прасат в Сурине, примерно в 31 километре от границы с Таиландом. Эти инциденты показали, что камбоджийские силы... направляли своё оружие на аэропорт и госпиталь", - говорится в сообщении Второго армейского округа, которое приводит издание.
Эскалация боевых действий в пограничных районах Таиланда и Камбоджи началась в минувшие выходные и продолжается в понедельник. Стороны обменялись обвинениями в нарушении перемирия и нанесли удары по военным объектам.
Таиланд эвакуировал жителей из граничащих с Камбоджей территорий
