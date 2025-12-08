Камбоджа задействовала танки и РСЗО, сообщили таиландские СМИ

Как отмечается в сообщении, средства огневой поддержки использовались для ударов по районам, где расположены аэропорт и госпиталь.

Эскалация боевых действий в пограничных районах Таиланда и Камбоджи началась в минувшие выходные и продолжается в понедельник. Стороны обменялись обвинениями в нарушении перемирия и нанесли удары по военным объектам.