Камбоджа атаковала военную базу Анупонг в Таиланде
04:36 08.12.2025 (обновлено: 04:49 08.12.2025)
Камбоджа атаковала военную базу Анупонг в Таиланде
Камбоджа атаковала военную базу Анупонг в Таиланде
Камбоджа атаковала военную базу Анупонг, в результате чего погиб один тайский военный и еще двое получили ранения, Таиланд поднял истребители F-16 для нанесения РИА Новости, 08.12.2025
Камбоджа атаковала военную базу Анупонг в Таиланде

Камбоджа атаковала военную базу Анупонг в Таиланде, погиб военный

© AP Photo / Heng SinithВоенная техника Камбоджи в провинции Оддармеантьей на границе с Таиландом
Военная техника Камбоджи в провинции Оддармеантьей на границе с Таиландом - РИА Новости, 1920, 08.12.2025
© AP Photo / Heng Sinith
Военная техника Камбоджи в провинции Оддармеантьей на границе с Таиландом. Архивное фото
МОСКВА, 8 дек - РИА Новости. Камбоджа атаковала военную базу Анупонг, в результате чего погиб один тайский военный и еще двое получили ранения, Таиланд поднял истребители F-16 для нанесения ответных ударов, сообщает портал Khaosod со ссылкой на представителя тайской армии.
"Таиланд развернул (истребители - ред.) F-16 для ответа Камбодже после того, как была атакована база Анупонг, после чего погиб один тайский военный и двое получили ранения в понедельник утром 8 декабря", - говорится в публикации портала в соцсети X.
Камбоджийские военные на границе с Таиландом - РИА Новости, 1920, 08.12.2025
Ситуация в Таиланде не влияет на безопасность туристов, заявили в РСТ
Вчера, 17:16
Отмечается, что истребители были подняты в воздух для нанесения ударов по камбоджийским артиллерийским позициям. В тайской армии подтвердили, что начали использовать F-16 для ударов по целям в районе Чонг Ан Ма.
В воскресенье Khaosod сообщал о том, что армия Таиланда дала указание жителям граничащих с Камбоджей районов четырех провинций эвакуироваться в убежища из-за опасности эскалации столкновений. По его информации, камбоджийские солдаты открыли огонь по тайским сотрудникам службы безопасности, что привело к столкновению, в результате которого двое тайских солдат получили ранения. В свою очередь камбоджийское издание Khmer Times опровергло эту информацию, заявив, что это тайские войска открыли огонь по камбоджийским силам на границе.
Военная техника армии Камбоджи в районе границы с Таиландом - РИА Новости, 1920, 07.12.2025
Двое тайских военных пострадали на границе с Камбоджей, пишут СМИ
Вчера, 14:57
 
