Адаму Кадырову вручили почетную грамоту Росгвардии - РИА Новости, 08.12.2025
21:13 08.12.2025
https://ria.ru/20251208/kadyrov-2060678263.html
Адаму Кадырову вручили почетную грамоту Росгвардии
© Фото : Постоянное Представительство Чеченской Республики при Президенте РФАдам Кадыров
Адам Кадыров. Архивное фото
ГРОЗНЫЙ, 8 дек — РИА Новости. Сын главы Чечни, секретарь Совета безопасности республики 18-летний Адам Кадыров получил почетную грамоту Федеральной службы войск национальной гвардии России, сообщил председатель правительства региона Магомед Даудов.
"Поздравляю моего дорогого племянника, помощника главы Чеченской Республики, секретаря Совета Безопасности ЧР Адама Кадырова с вручением почётной грамоты Федеральной службы войск национальной гвардии Российской Федерации", — написал Даудов в Telegram-канале.
По его словам, награда является признанием личного вклада Адама Кадырова и активного содействия подразделениям Росгвардии в выполнении задач по защите конституционного строя, обеспечению общественной безопасности и правопорядка.
"Его (Адама Кадырова) профессиональные качества позволяют ему максимально качественно и в сжатые сроки решать задачи, поставленные… главой Чеченской Республики,.. и достойно трудиться во благо нашего Отечества", — добавил Даудов.
Адама Кадырова наградили знаком ОМОН "Ахмат-Грозный"
