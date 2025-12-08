Адаму Кадырову вручили почетную грамоту Росгвардии

ГРОЗНЫЙ, 8 дек — РИА Новости. Сын главы Чечни, секретарь Совета безопасности республики 18-летний Адам Кадыров получил почетную грамоту Федеральной службы войск национальной гвардии России, сообщил председатель правительства региона Магомед Даудов.
«
"Поздравляю моего дорогого племянника, помощника главы Чеченской Республики, секретаря Совета Безопасности ЧР Адама Кадырова с вручением почётной грамоты Федеральной службы войск национальной гвардии Российской Федерации", — написал Даудов в Telegram-канале.
По его словам, награда является признанием личного вклада Адама Кадырова и активного содействия подразделениям Росгвардии в выполнении задач по защите конституционного строя, обеспечению общественной безопасности и правопорядка.
"Его (Адама Кадырова) профессиональные качества позволяют ему максимально качественно и в сжатые сроки решать задачи, поставленные… главой Чеченской Республики,.. и достойно трудиться во благо нашего Отечества", — добавил Даудов.
