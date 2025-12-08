Рейтинг@Mail.ru
17:25 08.12.2025
В польской оппозиции заявили о тяжелой болезни Евросоюза
В польской оппозиции заявили о тяжелой болезни Евросоюза
Европейский союз болен, его надо лечить, заявил лидер крупнейшей польской оппозиционной партии "Право и справедливость" Ярослав Качиньский. РИА Новости, 08.12.2025
2025-12-08T17:25:00+03:00
2025-12-08T17:25:00+03:00
в мире, россия, сша, ярослав качиньский, дмитрий медведев, право и справедливость, единая россия
В мире, Россия, США, Ярослав Качиньский, Дмитрий Медведев, Право и справедливость, Единая Россия
В польской оппозиции заявили о тяжелой болезни Евросоюза

Качиньский призвал лечить Евросоюза

© AP Photo / Czarek SokolowskiЛидер крупнейшей оппозиционной партии Польши "Право и справедливость" Ярослав Качиньский
Лидер крупнейшей оппозиционной партии Польши Право и справедливость Ярослав Качиньский - РИА Новости, 1920, 08.12.2025
© AP Photo / Czarek Sokolowski
Лидер крупнейшей оппозиционной партии Польши "Право и справедливость" Ярослав Качиньский. Архивное фото
ВАРШАВА, 8 дек – РИА Новости. Европейский союз болен, его надо лечить, заявил лидер крупнейшей польской оппозиционной партии "Право и справедливость" Ярослав Качиньский.
"Европейский союз, такой, как сейчас, тяжело болен. Эту тяжелую болезнь надо вылечить. Мы за то, чтобы быть в Евросоюзе, мы за Евросоюз, но только Евросоюз надо очень радикально перестроить, вернуться к его истокам", - сказал Качиньский журналистам.
При этом он добавил, что Евросоюз нуждается в том, чтобы "решить все проблемы, которых не существовало во время его создания".
Зампред Совбеза РФ, председатель партии "Единая Россия" Дмитрий Медведев ранее заявил, что США продолжают "дрессировать обезумевший Евросоюз", чтобы напомнить, кто является хозяином.
В миреРоссияСШАЯрослав КачиньскийДмитрий МедведевПраво и справедливостьЕдиная Россия
 
 
