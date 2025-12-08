https://ria.ru/20251208/kachinskij-2060634627.html
В польской оппозиции заявили о тяжелой болезни Евросоюза
В польской оппозиции заявили о тяжелой болезни Евросоюза - РИА Новости, 08.12.2025
В польской оппозиции заявили о тяжелой болезни Евросоюза
Европейский союз болен, его надо лечить, заявил лидер крупнейшей польской оппозиционной партии "Право и справедливость" Ярослав Качиньский. РИА Новости, 08.12.2025
россия
сша
В польской оппозиции заявили о тяжелой болезни Евросоюза
Качиньский призвал лечить Евросоюза