РТС не получал жалоб от российских туристов после землетрясения в Японии
РТС не получал жалоб от российских туристов после землетрясения в Японии - РИА Новости, 08.12.2025
РТС не получал жалоб от российских туристов после землетрясения в Японии
Жалоб или обращений от российских туристов в связи с землетрясением в Японии не поступало, им ничего не угрожает, сказали РИА Новости в Российском союзе... РИА Новости, 08.12.2025
2025-12-08T19:51:00+03:00
туризм
в мире
япония
аомори (префектура)
хонсю (остров)
российский союз туриндустрии (рст)
РТС не получал жалоб от российских туристов после землетрясения в Японии
РИА Новости: в РТС заявили, что российским туристам в Японии ничего не угрожает