РТС не получал жалоб от российских туристов после землетрясения в Японии
Туризм
 
19:51 08.12.2025 (обновлено: 19:52 08.12.2025)
РТС не получал жалоб от российских туристов после землетрясения в Японии
РТС не получал жалоб от российских туристов после землетрясения в Японии
Жалоб или обращений от российских туристов в связи с землетрясением в Японии не поступало, им ничего не угрожает, сказали РИА Новости в Российском союзе... РИА Новости, 08.12.2025
РТС не получал жалоб от российских туристов после землетрясения в Японии

РИА Новости: в РТС заявили, что российским туристам в Японии ничего не угрожает

МОСКВА, 8 дек - РИА Новости. Жалоб или обращений от российских туристов в связи с землетрясением в Японии не поступало, им ничего не угрожает, сказали РИА Новости в Российском союзе туриндустрии (РСТ).
Землетрясение магнитудой 7,2 произошло в районе северной префектуры Аомори, сообщило ранее главное метеорологическое управление Японии.
«
"В РСТ не фиксируют жалоб или обращений от российских туристов, находящихся сейчас в Японии. По информации туроператоров союза, туристам ничего не угрожает. Однако, некоторые почувствовали подземные толчки", - сказал руководитель пресс-службы РСТ Артур Абдюханов.
Как отметили в РСТ со ссылкой на туроператора ITM group, сегодняшние подземные толчки были достаточно ощутимыми и их почувствовали туристы, которые находятся в Кавагучико на острове Хонсю.
"По их словам, они почувствовали небольшой толчок, а о том, что произошло, узнали из новостей. В настоящее время наших туристов в префектурах Аомори, Иватэ и Хоккайдо нет - они не входят в классические маршруты по Японии, а в нестандартные зимние туры мы их не включили. Информации о разрушениях и пострадавших пока не поступало", - заключили в ITM group.
Землетрясение в Японии - РИА Новости, 1920, 08.12.2025
В Японии основные потоки российских туристов не затронуты землетрясением
ТуризмВ миреЯпонияАомори (префектура)Хонсю (остров)Российский союз туриндустрии (РСТ)
 
 
