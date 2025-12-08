СК начал проверку после получения пациентом ожогов в крымской больнице

СИМФЕРОПОЛЬ, 8 дек - РИА Новости. Пациент получил ожоги от обогревателя в одной из больниц Ялты, начата проверка, сообщила пресс-служба крымского управления СК РФ.
"Организована проверка по статье 238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья граждан). В настоящее время следователями организовано проведение осмотра места происшествия, изучается медицинская документация, назначены необходимые экспертизы", - говорится в сообщении.
По данным ведомства, в соцсетях появилось видеообращение матери, чей 23-летний сын с ограниченными возможностями проходит стационарное лечение в одной из больниц Ялты.
"В ноябре текущего года во время очередного посещения сына в учреждении мать обнаружила ожоги от обогревателя на его спине, о которых администрация лечебного учреждения умолчала", - говорится в сообщении.
Проверку также проводит прокуратура республики.
В видеообращении матери, опубликованном в соцсетях, говорится, что ее сын получил ожоги в психоневрологическом диспансере Ялты, где лежал в стационаре.