СК начал проверку после получения пациентом ожогов в крымской больнице - РИА Новости, 08.12.2025
14:58 08.12.2025
СК начал проверку после получения пациентом ожогов в крымской больнице
СК начал проверку после получения пациентом ожогов в крымской больнице
происшествия, ялта, россия, следственный комитет россии (ск рф)
Происшествия, Ялта, Россия, Следственный комитет России (СК РФ)
СИМФЕРОПОЛЬ, 8 дек - РИА Новости. Пациент получил ожоги от обогревателя в одной из больниц Ялты, начата проверка, сообщила пресс-служба крымского управления СК РФ.
"Организована проверка по статье 238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья граждан). В настоящее время следователями организовано проведение осмотра места происшествия, изучается медицинская документация, назначены необходимые экспертизы", - говорится в сообщении.
По данным ведомства, в соцсетях появилось видеообращение матери, чей 23-летний сын с ограниченными возможностями проходит стационарное лечение в одной из больниц Ялты.
"В ноябре текущего года во время очередного посещения сына в учреждении мать обнаружила ожоги от обогревателя на его спине, о которых администрация лечебного учреждения умолчала", - говорится в сообщении.
Проверку также проводит прокуратура республики.
В видеообращении матери, опубликованном в соцсетях, говорится, что ее сын получил ожоги в психоневрологическом диспансере Ялты, где лежал в стационаре.
Заголовок открываемого материала