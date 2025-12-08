Рейтинг@Mail.ru
Регулярное общение с Путиным служит интересам Израиля, заявил Нетаньяху - РИА Новости, 08.12.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
19:25 08.12.2025 (обновлено: 19:46 08.12.2025)
https://ria.ru/20251208/izrail-2060664005.html
Регулярное общение с Путиным служит интересам Израиля, заявил Нетаньяху
Регулярное общение с Путиным служит интересам Израиля, заявил Нетаньяху - РИА Новости, 08.12.2025
Регулярное общение с Путиным служит интересам Израиля, заявил Нетаньяху
Премьер Израиля Биньямин Нетаньяху заявил, что его регулярное общение с президентом России Владимиром Путиным служит жизненно важным интересам Израиля, в том... РИА Новости, 08.12.2025
2025-12-08T19:25:00+03:00
2025-12-08T19:46:00+03:00
в мире
израиль
россия
сша
биньямин нетаньяху
владимир путин
https://cdnn21.img.ria.ru/images/7e4/1/1e/1564050567_0:171:3032:1877_1920x0_80_0_0_46ea8ed7d59b3238330627d9a6fd7400.jpg
https://ria.ru/20251208/ssha-2060596422.html
израиль
россия
сша
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/7e4/1/1e/1564050567_151:0:2882:2048_1920x0_80_0_0_0286b23219332e1fb1eb116e58c676f6.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, израиль, россия, сша, биньямин нетаньяху, владимир путин
В мире, Израиль, Россия, США, Биньямин Нетаньяху, Владимир Путин
Регулярное общение с Путиным служит интересам Израиля, заявил Нетаньяху

Нетаньяху заявил, что его общение с Путиным служит интересам Израиля

© РИА Новости / Евгений Биятов | Перейти в медиабанкВладимир Путин и Биньямин Нетаньяху
Владимир Путин и Биньямин Нетаньяху - РИА Новости, 1920, 08.12.2025
© РИА Новости / Евгений Биятов
Перейти в медиабанк
Владимир Путин и Биньямин Нетаньяху. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
ТЕЛЬ-АВИВ, 8 дек - РИА Новости. Премьер Израиля Биньямин Нетаньяху заявил, что его регулярное общение с президентом России Владимиром Путиным служит жизненно важным интересам Израиля, в том числе по защите северной границы страны.
"Я регулярно общаюсь с Путиным. Эта личная связь на протяжении десятилетий служит нашим жизненно важным интересам, в том числе и сейчас, когда нам пытаются помешать защитить нашу северную границу", - заявил Нетаньяху во время выступления в парламенте, которое транслировали израильские телеканалы.
Нетаньяху добавил, что за последние два года Израиль значительно укрепил связи с четырьмя державами - Россией, США, Индией и Германией.
Центр гражданско-военной координации в израильском городе Кирьят-Гат - РИА Новости, 1920, 08.12.2025
СМИ узнали о конфликте США и Израиля из-за прослушки на американской базе
Вчера, 15:27
 
В миреИзраильРоссияСШАБиньямин НетаньяхуВладимир Путин
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала