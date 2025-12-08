Рейтинг@Mail.ru
Производители Подмосковья выпустили 437,3 тысячи тонн кондитерских изделий - РИА Новости, 08.12.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Шапка - Новости Подмосковья - РИА Новости, 1920, 06.12.2018
Новости Подмосковья
 
18:48 08.12.2025 (обновлено: 18:49 08.12.2025)
https://ria.ru/20251208/izdelie-2060657628.html
Производители Подмосковья выпустили 437,3 тысячи тонн кондитерских изделий
Производители Подмосковья выпустили 437,3 тысячи тонн кондитерских изделий - РИА Новости, 08.12.2025
Производители Подмосковья выпустили 437,3 тысячи тонн кондитерских изделий
Производители Подмосковья выпустили 437,3 тысячи тонн кондитерских изделий за 10 месяцев с начала года, сообщает пресс-служба министерства сельского хозяйства и РИА Новости, 08.12.2025
2025-12-08T18:48:00+03:00
2025-12-08T18:49:00+03:00
новости подмосковья
московская область (подмосковье)
твой бизнес – новости
поддержка бизнеса
https://cdnn21.img.ria.ru/images/152039/57/1520395743_31:0:2970:1653_1920x0_80_0_0_de07bed5cc6bd4bf769501e8ef6a2616.jpg
https://ria.ru/20251208/energoobekt-2060640170.html
московская область (подмосковье)
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/152039/57/1520395743_398:0:2602:1653_1920x0_80_0_0_4f1eb83f9ecc7849145fb30e2c3ce3f0.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
московская область (подмосковье), твой бизнес – новости, поддержка бизнеса
Новости Подмосковья, Московская область (Подмосковье), Твой бизнес – новости, Поддержка бизнеса
Производители Подмосковья выпустили 437,3 тысячи тонн кондитерских изделий

Свыше 435 тысяч тонн кондитерских изделий произвели в Подмосковье за 10 месяцев

© Pixabay / congerdesignПриготовление пирожных
Приготовление пирожных - РИА Новости, 1920, 08.12.2025
© Pixabay / congerdesign
Приготовление пирожных. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
МОСКВА, 8 дек — РИА Новости. Производители Подмосковья выпустили 437,3 тысячи тонн кондитерских изделий за 10 месяцев с начала года, сообщает пресс-служба министерства сельского хозяйства и продовольствия Московской области.
Так, на полках региональных магазинов уже появились сладкие подарочные наборы к Новому году: шоколад, конфеты ассорти, суфле, мармелад и другие сладости – большая часть которых от подмосковных производителей. Помимо этого, в ассортименте производителей также представлены варианты без сахара – например, горький и молочный шоколад со стевией или протеином. Для самых маленьких подготовили тематические фигурки главного символа 2026 года и других зимних персонажей, а также шоколадные раскраски.
В Подмосковье спрос на кондитерские изделия вырос еще в ноябре. Таким образом, за прошлый месяц жители региона приобрели в розничных сетях более 3,6 тысячи тонн конфет, что на 17 тонн больше, чем в октябре.
Подмосковные производители обеспечивают стабильные поставки круглый год и запускают лимитированные праздничные коллекции к особым событиям.
Введенский Владычный женский монастырь в Серпухове - РИА Новости, 1920, 08.12.2025
Более 50 экскурсий на энергообъектах Подмосковья провели в ноябре
Вчера, 17:42
 
Новости ПодмосковьяМосковская область (Подмосковье)Твой бизнес – новостиПоддержка бизнеса
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала