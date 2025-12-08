https://ria.ru/20251208/izdelie-2060657628.html
Производители Подмосковья выпустили 437,3 тысячи тонн кондитерских изделий
Производители Подмосковья выпустили 437,3 тысячи тонн кондитерских изделий - РИА Новости, 08.12.2025
Производители Подмосковья выпустили 437,3 тысячи тонн кондитерских изделий
Производители Подмосковья выпустили 437,3 тысячи тонн кондитерских изделий за 10 месяцев с начала года, сообщает пресс-служба министерства сельского хозяйства и РИА Новости, 08.12.2025
2025-12-08T18:48:00+03:00
2025-12-08T18:48:00+03:00
2025-12-08T18:49:00+03:00
новости подмосковья
московская область (подмосковье)
твой бизнес – новости
поддержка бизнеса
https://cdnn21.img.ria.ru/images/152039/57/1520395743_31:0:2970:1653_1920x0_80_0_0_de07bed5cc6bd4bf769501e8ef6a2616.jpg
https://ria.ru/20251208/energoobekt-2060640170.html
московская область (подмосковье)
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/152039/57/1520395743_398:0:2602:1653_1920x0_80_0_0_4f1eb83f9ecc7849145fb30e2c3ce3f0.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
московская область (подмосковье), твой бизнес – новости, поддержка бизнеса
Новости Подмосковья, Московская область (Подмосковье), Твой бизнес – новости, Поддержка бизнеса
Производители Подмосковья выпустили 437,3 тысячи тонн кондитерских изделий
Свыше 435 тысяч тонн кондитерских изделий произвели в Подмосковье за 10 месяцев
МОСКВА, 8 дек — РИА Новости. Производители Подмосковья выпустили 437,3 тысячи тонн кондитерских изделий за 10 месяцев с начала года, сообщает пресс-служба министерства сельского хозяйства и продовольствия Московской области.
Так, на полках региональных магазинов уже появились сладкие подарочные наборы к Новому году: шоколад, конфеты ассорти, суфле, мармелад и другие сладости – большая часть которых от подмосковных производителей. Помимо этого, в ассортименте производителей также представлены варианты без сахара – например, горький и молочный шоколад со стевией или протеином. Для самых маленьких подготовили тематические фигурки главного символа 2026 года и других зимних персонажей, а также шоколадные раскраски.
В Подмосковье спрос на кондитерские изделия вырос еще в ноябре. Таким образом, за прошлый месяц жители региона приобрели в розничных сетях более 3,6 тысячи тонн конфет, что на 17 тонн больше, чем в октябре.
Подмосковные производители обеспечивают стабильные поставки круглый год и запускают лимитированные праздничные коллекции к особым событиям.