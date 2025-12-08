Производители Подмосковья выпустили 437,3 тысячи тонн кондитерских изделий

Так, на полках региональных магазинов уже появились сладкие подарочные наборы к Новому году: шоколад, конфеты ассорти, суфле, мармелад и другие сладости – большая часть которых от подмосковных производителей. Помимо этого, в ассортименте производителей также представлены варианты без сахара – например, горький и молочный шоколад со стевией или протеином. Для самых маленьких подготовили тематические фигурки главного символа 2026 года и других зимних персонажей, а также шоколадные раскраски.