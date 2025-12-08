Количество предпрофессиональных ИТ-классов выросло на 60% в Подмосковье

МОСКВА, 8 дек - РИА Новости. Почти на 60% увеличилось количество предпрофессиональных ИТ-классов в Подмосковье в этом учебном году, сообщает пресс-служба министерства образования Московской области.

Так, помимо углубленного изучения профильных предметов, школьники получают в таких классах практические навыки. Они изучают программирование, алгоритмизацию, искусственный интеллект.

"Среди старшеклассников мы видим большой интерес, поэтому в этом учебном году количество предпрофессиональных ИТ-классов увеличилось почти на 60%. Отмечу, что сегодня в более чем 200 классах учатся свыше 7 тысяч детей региона", – отметила вице-губернатор Подмосковья Людмила Болатаева, ее слова приводит пресс-служба.

Также ученики ИТ-классов принимают участие в проектной деятельности и посещают экскурсии на базе вузов. В числе партнеров – Национальный исследовательский ядерный университет МИФИ, Российский технологический университет МИРЭА, Московский государственный технический университет имени Н.Э. Баумана, Московский технический университет связи и информатики, Университет "Дубна", Московский авиационный институт и другие.

Кроме того, в школах Подмосковья проходит комплексная профориентация, которая охватывает и профессии в ИТ-сфере. В течение года для школьников с 6 по 11 класс прошло более 680 мероприятий – экскурсий, мастер-классов и встреч с представителями индустрии информационных технологий. Они охватили свыше 20 тысяч ребят. За это время состоялось более 400 профессиональных проб по профессиям ИТ-сферы на площадках средних и высших учебных заведений, которые привлекли свыше 6 тысяч школьников.