Исследование: эффект от ИИ может составить до 13 трлн рублей к 2030 году
Исследование: эффект от ИИ может составить до 13 трлн рублей к 2030 году - РИА Новости, 08.12.2025
Исследование: эффект от ИИ может составить до 13 трлн рублей к 2030 году
Ожидаемый экономический эффект от искусственного интеллекта к 2030 году оценивается в 7,9-12,8 триллиона рублей, это до 5,5% прогнозируемого ВВП, говорится в... РИА Новости, 08.12.2025
2025-12-08T15:03:00+03:00
2025-12-08T15:03:00+03:00
2025-12-08T15:03:00+03:00
Исследование: эффект от ИИ может составить до 13 трлн рублей к 2030 году
Исследование показало рост экономического эффекта от ИИ до 13 трлн рублей
МОСКВА, 8 дек – РИА Новости. Ожидаемый экономический эффект от искусственного интеллекта к 2030 году оценивается в 7,9-12,8 триллиона рублей, это до 5,5% прогнозируемого ВВП, говорится в совместном исследовании "Яков и Партнеры" и "Яндекса".
В исследовании описывается состояние российского рынка искусственного интеллекта, экономический эффект от внедрения ИИ и ключевые тренды. В основе исследования лежат результаты опросов и глубинных интервью — в них приняли участие 150 технических директоров крупных российских компаний из 16 отраслей, 150 поставщиков ИИ-решений и свыше 3500 пользователей из числа жителей России.
Эксперты выяснили, что число компаний, которые получают экономический эффект от внедрения ИИ, увеличилось на 10 процентных пунктов за два года – до 78%. При этом почти каждая десятая компания фиксирует его на уровне 5% EBITDA — два года назад такие случаи были единичны.
"В отраслях, где системно применяют ИИ, совокупный экономический эффект от его внедрения оценивают в размере до 8% EBITDA компании. ИИ позволяет сократить затраты и получить новые источники выручки за счет продуктовых инноваций и трансформации бизнес-моделей",- говорится в исследовании.
По мнению 90% опрошенных респондентов, финансовый эффект от ИИ обусловлен в первую очередь сокращением операционных и других затрат. 25% также отмечают рост выручки вследствие создания новых сервисов и продуктов. В передовых отраслях эта доля гораздо выше — 70%.
Один из главных трендов, которые также выделяют исследователи, – это развитие генеративного ИИ. 71% крупных российских компаний уже используют генеративный ИИ хотя бы в одной функции бизнеса. А согласно прогнозам, к 2030 году генеративный ИИ будет применять более половины населения планеты.