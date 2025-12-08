Рейтинг@Mail.ru
В Госдуме рассказали о новых правилах предоставления семейной ипотеки
03:52 08.12.2025
В Госдуме рассказали о новых правилах предоставления семейной ипотеки
В Госдуме рассказали о новых правилах предоставления семейной ипотеки
общество, россия, александр якубовский, госдума рф, жилье
Общество, Россия, Александр Якубовский, Госдума РФ, Жилье
В Госдуме рассказали о новых правилах предоставления семейной ипотеки

РИА Новости: с 1 февраля семьи смогут получать только одну семейную ипотеку

МОСКВА, 8 дек - РИА Новости. Правила предоставления семейной ипотеки в России изменятся с 1 февраля 2026 года, будет введен принцип одна семейная ипотека на одну семью, рассказал РИА Новости член комитета Госдумы по строительству и ЖКХ Александр Якубовский.
"С 1 февраля 2026 года правила семейной ипотеки меняются. Новые критерии делают программу более адресной и защищенной от злоупотреблений. Вводится принцип одна семейная ипотека на одну семью", - сказал Якубовский.
Парламентарий отметил, что с февраля муж и жена смогут оформить льготный кредит только совместно. Он напомнил, что раньше супруги могли брать по льготному кредиту каждый на себя, фактически удваивая объем льготы, теперь это исключается.
"Кроме того, закрываются так называемые "донорские схемы". Речь идет о случаях, когда льготную ипотеку оформляли на одного из родственников или знакомых, а квартиру затем быстро перепродавали. Такие операции превращали социальную программу в инструмент для заработка. С 2026 года жилье должно покупаться именно той семьей, которая имеет право на участие в программе и реально планирует в нем жить", - подчеркнул он.
Якубовский уточнил, что возможность привлекать созаемщиков сохраняется при условии, что доходов семьи недостаточно. По его мнению, это важно для тех, кому действительно нужна поддержка, но кто не проходит по банковским требованиям без помощи родителей или близких.
"Базовые параметры программы остаются прежними. Ставка остается льготной. Первоначальный взнос от 20%. Лимит кредита по-прежнему до 6 миллионов рублей в большинстве регионов и до 12 миллионов в крупных агломерациях. Возможность комбинировать льготную и рыночную часть кредита тоже сохраняется", - отметил он.
Депутат подчеркнул, что, по сути, меняются не условия доступности, а фильтры.
"Программа настраивается так, чтобы льгота попадала тем семьям, которые действительно покупают жилье для проживания с детьми. Это делает систему более честной, снижает число спекулятивных сделок и стабилизирует рынок", - заключил он.
