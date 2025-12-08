Минпромторг рассказал о российском экспорте в Индонезию

"Кроме того, идет развитие кооперационных связей – "Московский эндокринный завод" совместно с компанией PT. Sanbe Farma наладил в Индонезии производство препаратов для анестезии. Важным событием стал запуск в Индонезии в 2023 году производства аппаратов ИВЛ российской компании "Тритон-Электроникс", - пояснили в министерстве.