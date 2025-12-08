Рейтинг@Mail.ru
14:50 08.12.2025
Минпромторг рассказал о российском экспорте в Индонезию
Минпромторг рассказал о российском экспорте в Индонезию
экономика, россия, индонезия, антон алиханов, министерство промышленности и торговли рф (минпромторг россии)
Экономика, Россия, Индонезия, Антон Алиханов, Министерство промышленности и торговли РФ (Минпромторг России)

Минпромторг рассказал о российском экспорте в Индонезию

© Depositphotos.com / realinemediaДеловой район в Джакарте, Индонезия
Деловой район в Джакарте, Индонезия. Архивное фото
МОСКВА, 8 дек - РИА Новости. Россия осуществляет в Индонезию поставки минеральных продуктов, продовольственных товаров, продукции химической и металлургической отраслей, рассказали в Минпромторге РФ.
"Динамика торгово-экономических связей демонстрирует устойчивый рост – реализуется целый ряд совместных кооперационных и инвестиционных проектов. Россия поставляет в Индонезию минеральные продукты, продовольственные товары, продукцию химической и металлургической отраслей. В свою очередь, Индонезия экспортирует в Россию востребованную продукцию химической и легкой промышленности, глинозем, продовольственные товары и сельскохозяйственное сырье", - говорится в сообщении ведомства.
Министр промышленности и торговли РФ Антон Алиханов провел рабочую встречу с министром промышленности Республики Индонезии Агусом Гумиванг Картасасмитой. Текущее состояние и широкие перспективы двустороннего промышленного сотрудничества стали центром переговоров.
Среди перспективных направлений сотрудничества России и Индонезии в ведомстве выделили металлургию, судостроение, безопасное применение хризотила и беспилотные технологии. В Минпромторге РФ добавили, что Россия и Индонезия успешно развивают партнерство в фармацевтике. Так, на индонезийском рынке представлена продукция ведущих российских производителей препаратов для лечения онкологических заболеваний и детоксикации, а также медицинское оборудование.
"Кроме того, идет развитие кооперационных связей – "Московский эндокринный завод" совместно с компанией PT. Sanbe Farma наладил в Индонезии производство препаратов для анестезии. Важным событием стал запуск в Индонезии в 2023 году производства аппаратов ИВЛ российской компании "Тритон-Электроникс", - пояснили в министерстве.
ЭкономикаРоссияИндонезияАнтон АлихановМинистерство промышленности и торговли РФ (Минпромторг России)
 
 
