Минпромторг рассказал о российском экспорте в Индонезию

МОСКВА, 8 дек - РИА Новости. Россия осуществляет в Индонезию поставки минеральных продуктов, продовольственных товаров, продукции химической и металлургической отраслей, рассказали в Минпромторге РФ.
"Динамика торгово-экономических связей демонстрирует устойчивый рост – реализуется целый ряд совместных кооперационных и инвестиционных проектов. Россия поставляет в Индонезию минеральные продукты, продовольственные товары, продукцию химической и металлургической отраслей. В свою очередь, Индонезия экспортирует в Россию востребованную продукцию химической и легкой промышленности, глинозем, продовольственные товары и сельскохозяйственное сырье", - говорится в сообщении ведомства.
Министр промышленности и торговли РФ Антон Алиханов провел рабочую встречу с министром промышленности Республики Индонезии Агусом Гумиванг Картасасмитой. Текущее состояние и широкие перспективы двустороннего промышленного сотрудничества стали центром переговоров.
Среди перспективных направлений сотрудничества России и Индонезии в ведомстве выделили металлургию, судостроение, безопасное применение хризотила и беспилотные технологии. В Минпромторге РФ добавили, что Россия и Индонезия успешно развивают партнерство в фармацевтике. Так, на индонезийском рынке представлена продукция ведущих российских производителей препаратов для лечения онкологических заболеваний и детоксикации, а также медицинское оборудование.
"Кроме того, идет развитие кооперационных связей – "Московский эндокринный завод" совместно с компанией PT. Sanbe Farma наладил в Индонезии производство препаратов для анестезии. Важным событием стал запуск в Индонезии в 2023 году производства аппаратов ИВЛ российской компании "Тритон-Электроникс", - пояснили в министерстве.