Россия и Индонезия договорились о сотрудничестве в области судостроения - РИА Новости, 08.12.2025
14:39 08.12.2025
Россия и Индонезия договорились о сотрудничестве в области судостроения
Россия и Индонезия договорились о сотрудничестве в области судостроения
Россия и Индонезия намерены сотрудничать в области судостроения и в сфере научных исследований по безопасному использованию хризотила, сообщил Минпромторг РФ. РИА Новости, 08.12.2025
экономика
россия
индонезия
антон алиханов
министерство промышленности и торговли рф (минпромторг россии)
россия
индонезия
экономика, россия, индонезия, антон алиханов, министерство промышленности и торговли рф (минпромторг россии)
Экономика, Россия, Индонезия, Антон Алиханов, Министерство промышленности и торговли РФ (Минпромторг России)

Россия и Индонезия договорились о сотрудничестве в области судостроения

МОСКВА, 8 дек - РИА Новости. Россия и Индонезия намерены сотрудничать в области судостроения и в сфере научных исследований по безопасному использованию хризотила, сообщил Минпромторг РФ.
Министр промышленности и торговли РФ Антон Алиханов провел рабочую встречу с министром промышленности республики Агусом Гумиванг Картасасмитой. В ходе переговоров центральной темой было текущее состояние и широкие перспективы двустороннего промышленного сотрудничества.
"После встречи состоялось подписание второго меморандума о взаимопонимании между Минпромторгом России и министерством промышленности Республики Индонезии – о сотрудничестве в области судостроения и в сфере научных исследований по безопасному использованию хризотила в Республике Индонезии. Это обеспечит необходимую нормативную базу для развития сотрудничества в обозначенных областях", - говорится в сообщении.
ЭкономикаРоссияИндонезияАнтон АлихановМинистерство промышленности и торговли РФ (Минпромторг России)
 
 
