Россия и Индонезия договорились о сотрудничестве в области судостроения
Россия и Индонезия намерены сотрудничать в области судостроения и в сфере научных исследований по безопасному использованию хризотила, сообщил Минпромторг РФ. РИА Новости, 08.12.2025
экономика
россия
индонезия
антон алиханов
министерство промышленности и торговли рф (минпромторг россии)
россия
индонезия
