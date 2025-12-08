Рейтинг@Mail.ru
Россия и Индонезия обсудили наращивание поставок минеральных удобрений - РИА Новости, 08.12.2025
14:29 08.12.2025
Россия и Индонезия обсудили наращивание поставок минеральных удобрений
Россия и Индонезия обсудили наращивание поставок минеральных удобрений

© РИА Новости / Виталий Тимкив
Гранулированные калийные удобрения на складе готовой продукции на Сильвинитовой обогатительной фабрике в Пермском крае
© РИА Новости / Виталий Тимкив
Перейти в медиабанк
Гранулированные калийные удобрения на складе готовой продукции на Сильвинитовой обогатительной фабрике в Пермском крае. Архивное фото
МОСКВА, 8 дек - РИА Новости. Россия и Индонезия обсудили возможность наращивания поставок минеральных удобрений от российских предприятий для индонезийских аграриев, говорится в сообщении Минпромторга РФ.
"Стороны подтвердили взаимную заинтересованность в углублении кооперации по всем ключевым направлениям. Особое внимание уделено сотрудничеству в химической промышленности, в том числе наращиванию поставок российских минеральных удобрений для индонезийских аграриев", - говорится в сообщении.
В Минпромторге РФ добавили, что стороны отдельно обсудили многостороннее взаимодействие в формате БРИКС. Кроме того, в рамках встречи "сверили часы" в части подготовки участия Индонезии в качестве страны-партнера на международной промышленной выставке "Иннопром".
Производство удобрений - РИА Новости, 1920, 29.07.2025
Россия стала главным поставщиком удобрений в Индонезию
29 июля, 06:32
 
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
