Песков назвал визит Путина в Индию успешным
13:24 08.12.2025
Песков назвал визит Путина в Индию успешным
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков назвал визит российского лидера Владимира Путина в Индию весьма успешным. РИА Новости, 08.12.2025
политика, индия, визит путина в индию — 2025
Политика, Индия, Визит Путина в Индию — 2025
МОСКВА, 8 дек - РИА Новости. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков назвал визит российского лидера Владимира Путина в Индию весьма успешным.
"Вы знаете, состоялся весьма успешный государственный визит президента Путина в Индию", - сказал Песков журналистам.
