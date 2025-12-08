https://ria.ru/20251208/indija-2060557425.html
Песков оценил перспективы поставок нефти в Индию
Песков оценил перспективы поставок нефти в Индию - РИА Новости, 08.12.2025
Песков оценил перспективы поставок нефти в Индию
Индия продолжит линию по обеспечению своих экономических интересов, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, комментируя перспективу поставок нефти... РИА Новости, 08.12.2025
2025-12-08T13:30:00+03:00
2025-12-08T13:30:00+03:00
2025-12-08T13:30:00+03:00
индия
россия
владимир путин
нарендра моди
визит путина в индию — 2025
дмитрий песков
экономика
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0a/1d/2051621310_0:210:3071:1937_1920x0_80_0_0_672fb8516790aca5c028f64b5eab58d3.jpg
https://ria.ru/20251208/peskov-2060555970.html
индия
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0a/1d/2051621310_279:0:3008:2047_1920x0_80_0_0_4f5c32d9ab82f0bc278aa9c75b61dfe7.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
индия, россия, владимир путин, нарендра моди, визит путина в индию — 2025, дмитрий песков, экономика
Индия, Россия, Владимир Путин, Нарендра Моди, Визит Путина в Индию — 2025, Дмитрий Песков, Экономика
Песков оценил перспективы поставок нефти в Индию
Песков: Индия продолжит линию по обеспечению своих экономических интересов