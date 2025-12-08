Рейтинг@Mail.ru
Песков оценил перспективы поставок нефти в Индию - РИА Новости, 08.12.2025
13:30 08.12.2025
https://ria.ru/20251208/indija-2060557425.html
Песков оценил перспективы поставок нефти в Индию
Песков оценил перспективы поставок нефти в Индию - РИА Новости, 08.12.2025
Песков оценил перспективы поставок нефти в Индию
Индия продолжит линию по обеспечению своих экономических интересов, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, комментируя перспективу поставок нефти... РИА Новости, 08.12.2025
2025-12-08T13:30:00+03:00
2025-12-08T13:30:00+03:00
индия
россия
владимир путин
нарендра моди
визит путина в индию — 2025
дмитрий песков
экономика
индия
россия
индия, россия, владимир путин, нарендра моди, визит путина в индию — 2025, дмитрий песков, экономика
Индия, Россия, Владимир Путин, Нарендра Моди, Визит Путина в Индию — 2025, Дмитрий Песков, Экономика
Песков оценил перспективы поставок нефти в Индию

Песков: Индия продолжит линию по обеспечению своих экономических интересов

© РИА Новости / Сергей Бобылев | Перейти в медиабанкПресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков - РИА Новости, 1920, 08.12.2025
© РИА Новости / Сергей Бобылев
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. Архивное фото
МОСКВА, 8 дек - РИА Новости. Индия продолжит линию по обеспечению своих экономических интересов, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, комментируя перспективу поставок нефти из России в Индию.
Президент России Владимир Путин 4-5 декабря посетил Индию по приглашению премьера страны Нарендры Моди.
"Насколько мы понимаем, наши индийские партнеры продолжат такую линию по обеспечению своих экономических интересов", - сказал Песков журналистам, комментируя перспективу поставок нефти из России в Индию.
Индийский флаг на фоне Нью-Дели - РИА Новости, 1920, 08.12.2025
В Кремле назвали Индию суверенным государством
ИндияРоссияВладимир ПутинНарендра МодиВизит Путина в Индию — 2025Дмитрий ПесковЭкономика
 
 
