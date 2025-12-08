Рейтинг@Mail.ru
ИИ-помощник Яндекс Лавки научился распознавать голосовые команды
10:00 08.12.2025
https://ria.ru/20251208/ii-2059868849.html
ИИ-помощник Яндекс Лавки научился распознавать голосовые команды
2025-12-08T10:00:00+03:00
2025-12-08T10:00:00+03:00
технологии
яндекс
искусственный интеллект (ии)
технологии, яндекс, искусственный интеллект (ии)
Технологии, Яндекс, Искусственный интеллект (ИИ)

ИИ-помощник Яндекс Лавки научился распознавать голосовые команды

© iStock.com / South_agencyДевушка использует смартфон
Девушка использует смартфон - РИА Новости, 1920, 08.12.2025
© iStock.com / South_agency
Девушка использует смартфон. Архивное фото
МОСКВА, 8 дек - РИА Новости. Яндекс внедрил в обновленную версию ИИ-помощника приложения Яндекс Лавка (0+) технологию распознавания голоса на базе искусственного интеллекта, сообщает компания.

Пользователи Яндекс Лавки смогут вслух задавать вопросы ИИ-помощнику в приложении и получать письменные ответы в чате. Лавка AI учитывает историю поиска и заказов пользователя и другую информацию.

"Лавка AI использует MCP-протокол, поэтому самостоятельно выбирает источники и функции в приложении, которые нужны для ответа на запрос. Сервис работает на базе комплексных архитектурных решений, в том числе Alice AI и собственных разработок Яндекс Лавки. ИИ-помощник использует разные ML-модели — генеративные, поисковые, рекомендательные, а также технологию перевода речи в текст специально для голосового режима", - пояснили в компании.
Сотрудница Яндекс Лавки - РИА Новости, 1920, 30.09.2025
"Яндекс Лавка" начала работу по франшизе в трех городах России
30 сентября, 16:52
 
