ИИ-помощник Яндекс Лавки научился распознавать голосовые команды

МОСКВА, 8 дек - РИА Новости. Яндекс внедрил в обновленную версию ИИ-помощника приложения Яндекс Лавка (0+) технологию распознавания голоса на базе искусственного интеллекта, сообщает компания.



Пользователи Яндекс Лавки смогут вслух задавать вопросы ИИ-помощнику в приложении и получать письменные ответы в чате. Лавка AI учитывает историю поиска и заказов пользователя и другую информацию.



"Лавка AI использует MCP-протокол, поэтому самостоятельно выбирает источники и функции в приложении, которые нужны для ответа на запрос. Сервис работает на базе комплексных архитектурных решений, в том числе Alice AI и собственных разработок Яндекс Лавки. ИИ-помощник использует разные ML-модели — генеративные, поисковые, рекомендательные, а также технологию перевода речи в текст специально для голосового режима", - пояснили в компании.