В Роскачестве раскрыли, как популярные мобильные игры выманивают деньги

МОСКВА, 8 дек — РИА Новости. Специальные системы ограничений для игроков, в том числе таймеры восстановления энергии, и временные акции, вызывающие страх упущенной выгоды, побуждают игроков активнее тратить время и деньги в популярных мобильных играх жанра "три в ряд", рассказали РИА Новости специалисты Центра цифровой экспертизы Роскачества.

В начале ноября в Роскачестве сообщили РИА Новости, что центр проверит 14 отечественных и зарубежных мобильных игр жанра "три в ряд", среди которых популярные в России Homescapes и Royal Match, на наличие в них манипулятивных механик, направленных на привлечение времени и денежных средств игроков.

"Основные манипулятивные механики, выявленные в играх: системы ограничений — энергия (жизни), которые заканчиваются в самый неподходящий момент, и таймеры их восстановления. FOMO (страх упустить выгоду) — временные события, акции с обратным отсчетом и эксклюзивные награды, которые исчезнут навсегда", — рассказали в организации.

Эксперты также выделили механику социального давления — призывы вступать в команды, просить жизни у друзей и публичные рейтинги. Игры также могут "подсаживать" игроков, давая щедрые бонусы на старте, формирующие положительную зависимость, которая позже пропадает. Еще один вариант: непрозрачная экономика, в частности множество видов валюты и ресурсов, затрудняющих оценку реальной стоимости покупок.

"Ключевой находкой эксперты называют искусственную сложность уровней. Многие из них спроектированы так, что до победы остается один-два хода, которые можно моментально докупить. Это создает у игрока чувство фрустрации и провоцирует на спонтанную трату денег", — отметили в организации.

Там же указали на агрессивную рекламу многих популярных игр, таких как Gardenscapes, Homescapes, Royal Match и Lily's Garden. Рекламные ролики часто специально показывают игровой процесс, которого нет в реальности, вводя в заблуждение.

Эксперты называют основными рисками для пользователей низкий порог входа и иллюзию безобидности, а также побуждение к импульсивным покупкам за счет спроектированных игровых уровней, где проигрывают "в один ход от победы". Еще одна проблема — упрощенная оплата, в том числе через счет телефона.

По словам руководителя Центра цифровой экспертизы Роскачества Сергея Кузьменко , которые приводит пресс-служба, организация не выступает за запрет игр, а призывает к развитию ответственной индустрии. Для этого необходимо введение добровольной сертификации, которая будет открыто информировать пользователя о видах используемых манипулятивных механик.