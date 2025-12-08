Рейтинг@Mail.ru
В Роскачестве раскрыли, как популярные мобильные игры выманивают деньги - РИА Новости, 08.12.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
07:44 08.12.2025 (обновлено: 12:01 08.12.2025)
https://ria.ru/20251208/igry-2060487758.html
В Роскачестве раскрыли, как популярные мобильные игры выманивают деньги
В Роскачестве раскрыли, как популярные мобильные игры выманивают деньги - РИА Новости, 08.12.2025
В Роскачестве раскрыли, как популярные мобильные игры выманивают деньги
Специальные системы ограничений для игроков, в том числе таймеры восстановления энергии, и временные акции, вызывающие страх упущенной выгоды, побуждают игроков РИА Новости, 08.12.2025
2025-12-08T07:44:00+03:00
2025-12-08T12:01:00+03:00
россия
сергей кузьменко
роскачество
https://cdnn21.img.ria.ru/images/149465/53/1494655399_0:0:2997:1687_1920x0_80_0_0_7c8019e2fdedebb67463f1d37c8fce6f.jpg
https://ria.ru/20251108/igry-2053597496.html
https://ria.ru/20250711/proverka-2028480586.html
https://ria.ru/20251203/roblox-2059582305.html
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
Дарья Буймова
Дарья Буймова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/149465/53/1494655399_266:0:2997:2048_1920x0_80_0_0_b4f9ee14b1cfa17ef5fd232ebb2e7510.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
россия, сергей кузьменко, роскачество
Россия, Сергей Кузьменко, Роскачество
В Роскачестве раскрыли, как популярные мобильные игры выманивают деньги

РИА Новости: игры жанра "три в ряд" вызывают у игроков страх упущенной выгоды

© РИА Новости / Владимир Песня | Перейти в медиабанкМобильный телефон
Мобильный телефон - РИА Новости, 1920, 08.12.2025
© РИА Новости / Владимир Песня
Перейти в медиабанк
Мобильный телефон. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
МОСКВА, 8 дек — РИА Новости. Специальные системы ограничений для игроков, в том числе таймеры восстановления энергии, и временные акции, вызывающие страх упущенной выгоды, побуждают игроков активнее тратить время и деньги в популярных мобильных играх жанра "три в ряд", рассказали РИА Новости специалисты Центра цифровой экспертизы Роскачества.
В начале ноября в Роскачестве сообщили РИА Новости, что центр проверит 14 отечественных и зарубежных мобильных игр жанра "три в ряд", среди которых популярные в России Homescapes и Royal Match, на наличие в них манипулятивных механик, направленных на привлечение времени и денежных средств игроков.
Мужчина играет в игру на телефоне - РИА Новости, 1920, 08.11.2025
В Роскачестве предупредили об опасностях в мобильных играх
8 ноября, 06:36
"Основные манипулятивные механики, выявленные в играх: системы ограничений — энергия (жизни), которые заканчиваются в самый неподходящий момент, и таймеры их восстановления. FOMO (страх упустить выгоду) — временные события, акции с обратным отсчетом и эксклюзивные награды, которые исчезнут навсегда", — рассказали в организации.
Эксперты также выделили механику социального давления — призывы вступать в команды, просить жизни у друзей и публичные рейтинги. Игры также могут "подсаживать" игроков, давая щедрые бонусы на старте, формирующие положительную зависимость, которая позже пропадает. Еще один вариант: непрозрачная экономика, в частности множество видов валюты и ресурсов, затрудняющих оценку реальной стоимости покупок.
"Ключевой находкой эксперты называют искусственную сложность уровней. Многие из них спроектированы так, что до победы остается один-два хода, которые можно моментально докупить. Это создает у игрока чувство фрустрации и провоцирует на спонтанную трату денег", — отметили в организации.
Мужчина работает за компьютером - РИА Новости, 1920, 11.07.2025
Genshin Impact проверят на манипуляции для увеличения покупок внутри игры
11 июля, 06:15
Там же указали на агрессивную рекламу многих популярных игр, таких как Gardenscapes, Homescapes, Royal Match и Lily's Garden. Рекламные ролики часто специально показывают игровой процесс, которого нет в реальности, вводя в заблуждение.
Эксперты называют основными рисками для пользователей низкий порог входа и иллюзию безобидности, а также побуждение к импульсивным покупкам за счет спроектированных игровых уровней, где проигрывают "в один ход от победы". Еще одна проблема — упрощенная оплата, в том числе через счет телефона.
По словам руководителя Центра цифровой экспертизы Роскачества Сергея Кузьменко, которые приводит пресс-служба, организация не выступает за запрет игр, а призывает к развитию ответственной индустрии. Для этого необходимо введение добровольной сертификации, которая будет открыто информировать пользователя о видах используемых манипулятивных механик.
"Осведомленность о применяемых манипуляциях — первый шаг к осознанному потреблению игрового контента. Мы в очередной раз призываем разработчиков к прозрачности, а игроков — к внимательному отношению к своему игровому опыту и тратам", — заключил он.
Стартовая страница игровой площадки Roblox - РИА Новости, 1920, 03.12.2025
Роскомнадзор объяснил опасность игры Roblox
3 декабря, 17:58
 
РоссияСергей КузьменкоРоскачество
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала