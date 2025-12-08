Экс-вице-премьеру Хиже назначили допобеспечение в сто тысяч рублей

«

"О материальном обеспечении Хижи Г. С. В соответствии с пунктом 5 статьи 1 Федерального закона от 4 марта 2002 года № 21-ФЗ "О дополнительном ежемесячном материальном обеспечении граждан Российской Федерации за выдающиеся достижения и особые заслуги перед Российской Федерацией" постановляю: 1. Назначить с 1 января 2026 года Хиже Георгию Степановичу дополнительное ежемесячное материальное обеспечение в размере 100 тысяч рублей", - говорится в указе.