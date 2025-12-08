Рейтинг@Mail.ru
23:44 08.12.2025 (обновлено: 23:53 08.12.2025)
Экс-вице-премьеру Хиже назначили допобеспечение в сто тысяч рублей
Экс-вице-премьеру Хиже назначили допобеспечение в сто тысяч рублей
Бывшему вице-премьер-министру Георгию Хижи назначено дополнительное ежемесячное обеспечение в размере 100 тысяч рублей, соответствующий указ размещен на портале РИА Новости, 08.12.2025
2025
Экс-вице-премьеру Хиже назначили допобеспечение в сто тысяч рублей

Георгий Хижа. Архивное фото
МОСКВА, 8 дек - РИА Новости. Бывшему вице-премьер-министру Георгию Хижи назначено дополнительное ежемесячное обеспечение в размере 100 тысяч рублей, соответствующий указ размещен на портале официального опубликования правовых актов.
"О материальном обеспечении Хижи Г. С. В соответствии с пунктом 5 статьи 1 Федерального закона от 4 марта 2002 года № 21-ФЗ "О дополнительном ежемесячном материальном обеспечении граждан Российской Федерации за выдающиеся достижения и особые заслуги перед Российской Федерацией" постановляю: 1. Назначить с 1 января 2026 года Хиже Георгию Степановичу дополнительное ежемесячное материальное обеспечение в размере 100 тысяч рублей", - говорится в указе.
Согласно документу, выплата дополнительного ежемесячного материального обеспечения, предусмотренного пунктом I настоящего Указа, осуществляется в порядке, установленном законодательством РФ для выплаты страховых пенсий. Отмечается, что размер дополнительного ежемесячного материального обеспечения подлежит индексации в порядке, определенном Федеральным законом от 15 декабря 2001 г. № 166-ФЗ "О государственном пенсионном обеспечении в Российской Федерации" для индексации социальных пенсий.
