Чуть больше половины американцев поддержали отставку Хегсета, показал опрос

ВАШИНГТОН, 8 дек - РИА Новости. Чуть более половины (51%) опрошенных американцев считают, что глава Пентагона Пит Хегсет должен уйти в отставку, следует из результатов опроса социологической службы Harvard CAPS-Harris.
Участникам также задали вопрос об американских ударах по лодкам у берегов Венесуэлы. В целом такие удары поддерживают 67%. При этом 62% считают, что вместо того, чтобы топить лодки, их лучше перехватывать. Кроме того, 54%, говоря об инциденте со вторым ударом по выжившим после первого, отметили, что это было ошибкой.
Опрос проводился онлайн со 2 по 4 декабря среди 2204 зарегистрированных избирателей. Погрешность составляет 1.99%.
В конце ноября газета The Washington Post со ссылкой на источники сообщила, что Хегсет при ударах США по суднам с наркоторговцами у берегов Венесуэлы приказал "убивать всех", в связи с этим при первом ударе 2 сентября командующим было приказано нанести второй удар, чтобы убить выживших.
Белый дом в связи с публикацией этой статьи назвал газету "медиапреступником недели". В Белом доме и самом Пентагоне этот материал раскритиковали: называли его ложью, отмечали, что такие удары соответствуют законам войны.
США оправдывают военное присутствие в Карибском регионе борьбой с наркоторговлей. В сентябре и октябре они неоднократно использовали свои вооруженные силы для уничтожения возле побережья Венесуэлы катеров, на которых якобы перевозились наркотики. Американский телеканал NBC в конце сентября сообщил, что вооруженные силы США работают над вариантами нанесения ударов по наркоторговцам внутри Венесуэлы. В ноябре президент США Дональд Трамп выразил мнение, что дни президента Венесуэлы Николаса Мадуро во главе государства сочтены, при этом он заверил, что Вашингтон не планирует воевать с Каракасом.
