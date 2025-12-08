Рейтинг@Mail.ru
Чуть больше половины американцев поддержали отставку Хегсета, показал опрос - РИА Новости, 08.12.2025
22:13 08.12.2025
Чуть больше половины американцев поддержали отставку Хегсета, показал опрос
в мире
венесуэла
сша
вашингтон (штат)
пит хегсет
дональд трамп
николас мадуро
министерство обороны сша
венесуэла
сша
вашингтон (штат)
2025
1920
1920
true
в мире, венесуэла, сша, вашингтон (штат), пит хегсет, дональд трамп, николас мадуро, министерство обороны сша, nbc
В мире, Венесуэла, США, Вашингтон (штат), Пит Хегсет, Дональд Трамп, Николас Мадуро, Министерство обороны США, NBC
Чуть больше половины американцев поддержали отставку Хегсета, показал опрос

Опрос Harvard CAPS-Harris: 51% американцев поддержал отставку Хегсета

Глава Пентагона Пит Хегсет
Глава Пентагона Пит Хегсет - РИА Новости, 1920, 08.12.2025
© AP Photo / Julia Demaree Nikhinson
Глава Пентагона Пит Хегсет. Архивное фото
ВАШИНГТОН, 8 дек - РИА Новости. Чуть более половины (51%) опрошенных американцев считают, что глава Пентагона Пит Хегсет должен уйти в отставку, следует из результатов опроса социологической службы Harvard CAPS-Harris.
Согласно результатам опроса, 51% его участников считают, что Хегсет должен покинуть свой пост. Среди опрошенных демократов отставку главы Пентагона поддержали бы 75%, при этом среди республиканцев - всего 28%.
Участникам также задали вопрос об американских ударах по лодкам у берегов Венесуэлы. В целом такие удары поддерживают 67%. При этом 62% считают, что вместо того, чтобы топить лодки, их лучше перехватывать. Кроме того, 54%, говоря об инциденте со вторым ударом по выжившим после первого, отметили, что это было ошибкой.
Опрос проводился онлайн со 2 по 4 декабря среди 2204 зарегистрированных избирателей. Погрешность составляет 1.99%.
В конце ноября газета The Washington Post со ссылкой на источники сообщила, что Хегсет при ударах США по суднам с наркоторговцами у берегов Венесуэлы приказал "убивать всех", в связи с этим при первом ударе 2 сентября командующим было приказано нанести второй удар, чтобы убить выживших.
Белый дом в связи с публикацией этой статьи назвал газету "медиапреступником недели". В Белом доме и самом Пентагоне этот материал раскритиковали: называли его ложью, отмечали, что такие удары соответствуют законам войны.
США оправдывают военное присутствие в Карибском регионе борьбой с наркоторговлей. В сентябре и октябре они неоднократно использовали свои вооруженные силы для уничтожения возле побережья Венесуэлы катеров, на которых якобы перевозились наркотики. Американский телеканал NBC в конце сентября сообщил, что вооруженные силы США работают над вариантами нанесения ударов по наркоторговцам внутри Венесуэлы. В ноябре президент США Дональд Трамп выразил мнение, что дни президента Венесуэлы Николаса Мадуро во главе государства сочтены, при этом он заверил, что Вашингтон не планирует воевать с Каракасом.
© 2025 МИА «Россия сегодня»
