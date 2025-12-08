ХАМАС заявило о готовности к долгосрочному перемирию с Израилем, пишет AP

https://ria.ru/20251208/hamas-2060551912.html
МОСКВА, 8 дек - РИА Новости.
Член политбюро движения ХАМАС в секторе Газа Бассем Наим заявил, что движение готово на долгосрочное перемирие с Израилем сроком на 5-10 лет для переговоров о создании палестинского государства, передает агентство Ассошиэйтед Пресс со ссылкой на проведенное интервью.
агентство Ассошиэйтед Пресс со ссылкой на проведенное интервью.
"Наим заявил, что ХАМАС
сохраняет за собой "право на сопротивление", но заявил, что группировка готова сложить оружие в рамках процесса, направленного на создание палестинского государства. Он не стал вдаваться в подробности того, как это может быть реализовано, но предложил долгосрочное перемирие сроком на пять или десять лет для проведения переговоров", - пишет агентство.
Соглашение о прекращении огня между Израилем
и палестинским движением ХАМАС в секторе Газа вступило в силу 10 октября. К этому времени палестинские радикалы продолжали удерживать 20 живых заложников и тела 28 погибших заложников.
Палестинское движение ХАМАС в рамках этого соглашения с Израилем освободило 20 заложников, которые удерживались в Газе с 7 октября 2023 года, таким образом, все остававшиеся в живых заложники были освобождены. Израиль в ответ выпустил из тюрем около 2000 палестинских заключенных, включая террористов, осужденных на пожизненные сроки.
В настоящее время ХАМАС возвращает Израилю останки заложников, погибших в плену. Палестинская сторона ранее вернула Израилю тела 27 заложников, которые были опознаны.