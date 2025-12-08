Рейтинг@Mail.ru
Совет Госдумы решил наградить Грызлова медалью - РИА Новости, 08.12.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
21:59 08.12.2025
https://ria.ru/20251208/gryzlov-2060682312.html
Совет Госдумы решил наградить Грызлова медалью
Совет Госдумы решил наградить Грызлова медалью - РИА Новости, 08.12.2025
Совет Госдумы решил наградить Грызлова медалью
Совет ГД принял решение о награждении медалью Госдумы чрезвычайного и полномочного посла РФ в Белоруссии Бориса Грызлова, сообщили в пресс-службе Думы. РИА Новости, 08.12.2025
2025-12-08T21:59:00+03:00
2025-12-08T21:59:00+03:00
политика
россия
белоруссия
борис грызлов
госдума рф
https://cdnn21.img.ria.ru/images/22473/35/224733554_0:0:600:338_1920x0_80_0_0_4a038ce7fa6dc895ddf8a3626651e749.jpg
https://ria.ru/20250611/posol-2022339193.html
россия
белоруссия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/22473/35/224733554_149:0:600:338_1920x0_80_0_0_390ca644ddf40844341d69bef468aa60.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
политика, россия, белоруссия, борис грызлов, госдума рф
Политика, Россия, Белоруссия, Борис Грызлов, Госдума РФ
Совет Госдумы решил наградить Грызлова медалью

Грызлова наградят медалью ГД за большой вклад в развитие международных связей

© РИА Новости / Алексей ДружининБорис Грызлов
Борис Грызлов - РИА Новости, 1920, 08.12.2025
© РИА Новости / Алексей Дружинин
Борис Грызлов. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
МОСКВА, 8 дек - РИА Новости. Совет ГД принял решение о награждении медалью Госдумы чрезвычайного и полномочного посла РФ в Белоруссии Бориса Грызлова, сообщили в пресс-службе Думы.
«
"Совет Думы принял решение наградить медалью Государственной думы чрезвычайного и полномочного посла РФ в Республике Беларусь Бориса Грызлова", - говорится в сообщении пресс-службы.
Отмечается, что награда будет вручена за большой вклад в развитие международных связей, парламентаризма и многолетний добросовестный труд.
Грызлов был председателем Госдумы четвертого и пятого созывов.
Борис Грызлов - РИА Новости, 1920, 11.06.2025
Посол России в Минске получил орден преподобного Сергия Радонежского
11 июня, 18:23
 
ПолитикаРоссияБелоруссияБорис ГрызловГосдума РФ
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала