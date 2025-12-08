https://ria.ru/20251208/gryzlov-2060682312.html
Совет Госдумы решил наградить Грызлова медалью
Совет ГД принял решение о награждении медалью Госдумы чрезвычайного и полномочного посла РФ в Белоруссии Бориса Грызлова, сообщили в пресс-службе Думы. РИА Новости, 08.12.2025
2025-12-08T21:59:00+03:00
политика
россия
белоруссия
борис грызлов
госдума рф
россия
белоруссия
2025
Грызлова наградят медалью ГД за большой вклад в развитие международных связей