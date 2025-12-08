Совет Госдумы решил наградить Грызлова медалью

МОСКВА, 8 дек - РИА Новости. Совет ГД принял решение о награждении медалью Госдумы чрезвычайного и полномочного посла РФ в Белоруссии Бориса Грызлова, сообщили в пресс-службе Думы.

Отмечается, что награда будет вручена за большой вклад в развитие международных связей, парламентаризма и многолетний добросовестный труд.