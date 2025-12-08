https://ria.ru/20251208/gruziya-2060694886.html
Спикер парламента Грузии пожаловался, что ЕС подавил дискуссии в стране
Спикер парламента Грузии пожаловался, что ЕС подавил дискуссии в стране
Руководство Евросоюза подавило дискуссии и диалог в Грузии и действует лишь лозунгами, заявил спикер грузинского парламента Шалва Папуашвили. РИА Новости, 08.12.2025
Спикер парламента Грузии Папуашвили: ЕС превращает Грузию в страну лозунгов