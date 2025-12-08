Рейтинг@Mail.ru
Спикер парламента Грузии пожаловался, что ЕС подавил дискуссии в стране - РИА Новости, 08.12.2025
23:58 08.12.2025
https://ria.ru/20251208/gruziya-2060694886.html
Спикер парламента Грузии пожаловался, что ЕС подавил дискуссии в стране
Спикер парламента Грузии пожаловался, что ЕС подавил дискуссии в стране - РИА Новости, 08.12.2025
Спикер парламента Грузии пожаловался, что ЕС подавил дискуссии в стране
Руководство Евросоюза подавило дискуссии и диалог в Грузии и действует лишь лозунгами, заявил спикер грузинского парламента Шалва Папуашвили. РИА Новости, 08.12.2025
2025-12-08T23:58:00+03:00
2025-12-08T23:58:00+03:00
в мире
грузия
брюссель
тбилиси
ираклий кобахидзе
евросоюз
рустави 2
грузия
брюссель
тбилиси
в мире, грузия, брюссель, тбилиси, ираклий кобахидзе, евросоюз, рустави 2
В мире, Грузия, Брюссель, Тбилиси, Ираклий Кобахидзе, Евросоюз, Рустави 2
Спикер парламента Грузии пожаловался, что ЕС подавил дискуссии в стране

Спикер парламента Грузии Папуашвили: ЕС превращает Грузию в страну лозунгов

© РИА Новости / Стрингер | Перейти в медиабанкМитинг оппозиции в Тбилиси
Митинг оппозиции в Тбилиси - РИА Новости, 1920, 08.12.2025
© РИА Новости / Стрингер
Перейти в медиабанк
Митинг оппозиции в Тбилиси. Архивное фото
ТБИЛИСИ, 8 дек - РИА Новости. Руководство Евросоюза подавило дискуссии и диалог в Грузии и действует лишь лозунгами, заявил спикер грузинского парламента Шалва Папуашвили.
"Самый важный инструмент, которым сегодня обладают внешние силы, - это подавление диалога, дискуссий. Фактически Брюссель подавил дискуссию в Грузии руками своих сторонников и последователей. Никаких дискуссий, только лозунги", - заявил Папуашвили в интервью телекомпании "Рустави 2".
Митинг оппозиции в Тбилиси - РИА Новости, 1920, 03.12.2025
Грузия потребовала извинений от ЕС
3 декабря, 22:20
По его словам, Брюссель превращает Грузию в "страну антиправительственных лозунгов".
Ранее Папуашвили заявил журналистам, что Грузия не сможет общаться с руководством ЕС до тех пор, пока не начнется уважение национальных интересов страны.
Премьер-министр Грузии Ираклий Кобахидзе 28 ноября 2024 года заявил о решении приостановить начало переговоров по вступлению в ЕС до 2028 года. С тех пор антиправительственные акции протеста проходят в Тбилиси ежедневно, однако в последнее время они стали более малочисленными из-за введенных властями строгих законов о правилах проведения манифестаций.
Здание Министерства иностранных дел РФ - РИА Новости, 1920, 03.12.2025
МИД оценил требование Грузии к России отказаться от признания Абхазии
3 декабря, 01:49
 
