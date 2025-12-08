Госдума во вторник рассмотрит проект о крестах в описании герба

МОСКВА, 8 дек - РИА Новости. Госдума во вторник рассмотрит в первом чтении законопроект, закрепляющий кресты в описании герба России, сообщил председатель Госдумы Вячеслав Володин.

Авторами законопроекта стали 412 депутатов во главе с председателем ГД

« "Совет Государственной думы определил 9 декабря датой рассмотрения в первом чтении законопроекта о внесении изменений в федеральный конституционный закон "О Государственном гербе Российской Федерации", которым в официальном описании Государственного герба РФ закрепляется обязательное наличие крестов над коронами и державой", - сказал Володин журналистам.

По словам председателя Госдумы, нужно сделать все, чтобы не допустить искажения символов российской государственности, поэтому ключевые элементы российского герба предлагается закрепить в законе.