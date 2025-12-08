https://ria.ru/20251208/gosduma-2060640781.html
Госдума рассмотрит законопроект о допподдержке семей военнослужащих
Госдума рассмотрит законопроект о допподдержке семей военнослужащих - РИА Новости, 08.12.2025
Госдума рассмотрит законопроект о допподдержке семей военнослужащих
Госдума во вторник, 9 декабря, рассмотрит во втором чтении законопроект, направленный на дополнительную поддержку семей военнослужащих, сообщил председатель ГД... РИА Новости, 08.12.2025
Госдума рассмотрит законопроект о допподдержке семей военнослужащих
Госдума рассмотрит во II чтении законопроект о допподдержке семей военнослужащих
МОСКВА, 8 дек - РИА Новости. Госдума во вторник, 9 декабря, рассмотрит во втором чтении законопроект, направленный на дополнительную поддержку семей военнослужащих, сообщил председатель ГД Вячеслав Володин.
"Государственная дума 9 декабря рассмотрит во втором чтении законопроект, направленный на дополнительную поддержку семей военнослужащих. Соответствующее решение принято Советом ГД
", - сказал Володин
, слова которого приводит пресс-служба Госдумы.
Он уточнил, что предлагается дать регионам право вводить дополнительные меры поддержки по обеспечению жильем семей военнослужащих, погибших при исполнении долга.
"Все вопросы, имеющие отношение к проведению специальной военной операции, рассматриваются в приоритетном порядке. Это позиция Государственной думы", - добавил председатель Госдумы.
Согласно сообщению пресс-службы, изменения предлагается внести в ФЗ "О статусе военнослужащих" в части расширения перечня категорий военнослужащих, имеющих право вне очереди на получение жилищной субсидии, в него в том числе войдут военные, в семьях которых растет ребенок-инвалид.
Отмечается, что ко второму чтению в законопроект внесена поправка, соавторами которой стала группа депутатов во главе с Володиным, и, согласно поправке, меры жилищного обеспечения, которые проработают органы государственной власти субъекта РФ
, будут предоставляться в порядке, определенном региональным законодательством.