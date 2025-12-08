Рейтинг@Mail.ru
Госдума рассмотрит законопроект о допподдержке семей военнослужащих
08.12.2025
Специальная военная операция на Украине
Специальная военная операция на Украине
 
17:44 08.12.2025
Госдума рассмотрит законопроект о допподдержке семей военнослужащих
Госдума рассмотрит законопроект о допподдержке семей военнослужащих - РИА Новости, 08.12.2025
Госдума рассмотрит законопроект о допподдержке семей военнослужащих
Госдума во вторник, 9 декабря, рассмотрит во втором чтении законопроект, направленный на дополнительную поддержку семей военнослужащих, сообщил председатель ГД... РИА Новости, 08.12.2025
специальная военная операция на украине
россия
вячеслав володин
госдума рф
общество
россия
РИА Новости
2025
РИА Новости
Новости
РИА Новости
россия, вячеслав володин, госдума рф, общество
Специальная военная операция на Украине, Россия, Вячеслав Володин, Госдума РФ, Общество
Госдума рассмотрит законопроект о допподдержке семей военнослужащих

Госдума рассмотрит во II чтении законопроект о допподдержке семей военнослужащих

© РИА Новости / Владимир Федоренко
Здание Государственной Думы РФ
Здание Государственной Думы РФ - РИА Новости, 1920, 08.12.2025
© РИА Новости / Владимир Федоренко
Здание Государственной Думы РФ. Архивное фото
МОСКВА, 8 дек - РИА Новости. Госдума во вторник, 9 декабря, рассмотрит во втором чтении законопроект, направленный на дополнительную поддержку семей военнослужащих, сообщил председатель ГД Вячеслав Володин.
"Государственная дума 9 декабря рассмотрит во втором чтении законопроект, направленный на дополнительную поддержку семей военнослужащих. Соответствующее решение принято Советом ГД", - сказал Володин, слова которого приводит пресс-служба Госдумы.
Он уточнил, что предлагается дать регионам право вводить дополнительные меры поддержки по обеспечению жильем семей военнослужащих, погибших при исполнении долга.
"Все вопросы, имеющие отношение к проведению специальной военной операции, рассматриваются в приоритетном порядке. Это позиция Государственной думы", - добавил председатель Госдумы.
Согласно сообщению пресс-службы, изменения предлагается внести в ФЗ "О статусе военнослужащих" в части расширения перечня категорий военнослужащих, имеющих право вне очереди на получение жилищной субсидии, в него в том числе войдут военные, в семьях которых растет ребенок-инвалид.
Отмечается, что ко второму чтению в законопроект внесена поправка, соавторами которой стала группа депутатов во главе с Володиным, и, согласно поправке, меры жилищного обеспечения, которые проработают органы государственной власти субъекта РФ, будут предоставляться в порядке, определенном региональным законодательством.
Здание Государственной думы России - РИА Новости, 1920, 22.10.2025
Госдума приняла проект о льготах для семей с детьми и участников СВО
22 октября, 19:52
 
Специальная военная операция на Украине, Россия, Вячеслав Володин, Госдума РФ, Общество
 
 
