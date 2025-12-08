Госдума рассмотрит законопроект о допподдержке семей военнослужащих

МОСКВА, 8 дек - РИА Новости. Госдума во вторник, 9 декабря, рассмотрит во втором чтении законопроект, направленный на дополнительную поддержку семей военнослужащих, сообщил председатель ГД Вячеслав Володин.

"Государственная дума 9 декабря рассмотрит во втором чтении законопроект, направленный на дополнительную поддержку семей военнослужащих. Соответствующее решение принято Советом ГД ", - сказал Володин , слова которого приводит пресс-служба Госдумы.

Он уточнил, что предлагается дать регионам право вводить дополнительные меры поддержки по обеспечению жильем семей военнослужащих, погибших при исполнении долга.

"Все вопросы, имеющие отношение к проведению специальной военной операции, рассматриваются в приоритетном порядке. Это позиция Государственной думы", - добавил председатель Госдумы.

Согласно сообщению пресс-службы, изменения предлагается внести в ФЗ "О статусе военнослужащих" в части расширения перечня категорий военнослужащих, имеющих право вне очереди на получение жилищной субсидии, в него в том числе войдут военные, в семьях которых растет ребенок-инвалид.