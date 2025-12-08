В Госдуме предложили выплачивать 13-ю зарплату медикам и педагогам

"В целях укрепления кадрового потенциала, повышения престижа профессий в сфере образования и здравоохранения, а также уровня социальной защищенности их представителей предлагаю установить на федеральном уровне гарантированную ежегодную выплату в размере не менее одного среднемесячного оклада ("13-я заработная плата") для медицинских и педагогических работников государственных и муниципальных учреждений", - сказано в документе.