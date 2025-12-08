https://ria.ru/20251208/gosduma-2060469427.html
В Госдуме предложили выплачивать 13-ю зарплату медикам и педагогам
общество
госдума рф
В Госдуме предложили выплачивать 13-ю зарплату медикам и педагогам
МОСКВА, 8 дек - РИА Новости. Вице-спикер Госдумы Борис Чернышов (ЛДПР) предложил ежегодно выплачивать 13-ю зарплату медицинским и педагогическим работникам государственных и муниципальных учреждений.
Обращение с соответствующим предложением к главе Минтруда Антону Котякову имеется в распоряжении РИА Новости.
"В целях укрепления кадрового потенциала, повышения престижа профессий в сфере образования и здравоохранения, а также уровня социальной защищенности их представителей предлагаю установить на федеральном уровне гарантированную ежегодную выплату в размере не менее одного среднемесячного оклада ("13-я заработная плата") для медицинских и педагогических работников государственных и муниципальных учреждений", - сказано в документе.
Согласно предложению, выплата должна производиться по итогам календарного года за счет средств бюджета, а критерием для получения является выполнение трудовых обязанностей и отсутствие дисциплинарных взысканий.
"Данная мера не только окажет поддержку специалистам и будет способствовать закреплению кадров на местах, но и поможет достижению стратегических государственных задач: притоку молодежи в профессии, системному укреплению кадрового суверенитета и повышению качества жизни всех граждан", - считает вице-спикер Госдумы
