Внутренний госдолг Молдавии за 11 месяцев вырос до рекордных показателей

КИШИНЕВ, 8 дек – РИА Новости. Внутренний госдолг Молдавии по итогам января-ноября 2025 года увеличился до 49,6 миллиарда леев (около 2,68 миллиарда долларов), что стало максимальным значением за все время наблюдений, рост внутреннего долга за 11 месяцев составил 5,6 миллиарда леев (около 302 миллионов долларов), говорится в сообщении минфина республики.

Молдавия несколько лет переживает волну экономического кризиса. В 2022 году инфляция в стране достигла рекордных 30,2%. К концу 2023 года властям удалось взять ситуацию под контроль, и в декабре 2024 года инфляция в годовом выражении составила 7%. Однако в 2025 году на фоне подорожания энергоресурсов экономика вновь оказалась в кризисной ситуации.

"Объём внутренних государственных заимствований продолжает увеличиваться и на конец ноября 2025 года достиг 49,6 миллиарда леев, что является самым высоким показателем за весь период учёта... Рост внутреннего долга за одиннадцать месяцев составил 5,6 миллиарда леев", – говорится в распространённом для СМИ сообщении министерства финансов.

Основную часть внутреннего долга, по данным ведомства, формируют государственные ценные бумаги.

"Объём государственных ценных бумаг, номинированных в национальной валюте и размещённых на внутреннем рынке, составил почти 47 миллиардов леев (около 2,54 миллиарда долларов), или более 94% общего объёма внутреннего государственного долга", – отмечают в министерстве.

Средняя процентная ставка по новым выпускам государственных ценных бумаг в 2025 году составила около 6,4%.

"В январе-ноябре 2025 года средневзвешенная доходность по вновь размещённым государственным ценным бумагам сложилась на уровне порядка 6,4% годовых", – уточняется в пресс-релизе.

Расходы на обслуживание внутреннего долга также выросли. По информации минфина, за январь-ноябрь государство выплатило свыше 3,1 миллиарда леев (около 167 миллиона долларов) процентов, что на сотни миллионов леев больше, чем годом ранее. В министерстве указывают, что дальнейший рост внутреннего долга усилит нагрузку на государственный бюджет в условиях замедления экономического роста.

Оппозиционные партии Молдавии ранее раскритиковали проект государственного бюджета на 2025 год, заявляя, что документ, по их мнению, не учитывает реальные социальные риски и недостаточно компенсирует рост стоимости жизни. Представители партии социалистов (ПСРМ) указывали, что индексация выплат и зарплат была заложена на уровне инфляции либо ниже, а размер компенсаций для уязвимых категорий населения, как утверждалось, был сокращён на этапе обсуждения.