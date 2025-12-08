Рейтинг@Mail.ru
Paramount предложил купить Warner Bros. дороже, чем Netflix - РИА Новости, 08.12.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
22:05 08.12.2025
https://ria.ru/20251208/gollivud-2060682783.html
Paramount предложил купить Warner Bros. дороже, чем Netflix
Paramount предложил купить Warner Bros. дороже, чем Netflix - РИА Новости, 08.12.2025
Paramount предложил купить Warner Bros. дороже, чем Netflix
Американский медиахолдинг Paramount объявил о намерении приобрести компанию Warner Bros. Discovery, предложив за неё на 18 миллиардов долларов больше, чем ранее РИА Новости, 08.12.2025
2025-12-08T22:05:00+03:00
2025-12-08T22:05:00+03:00
технологии
сша
дональд трамп
netflix
hbo
https://cdnn21.img.ria.ru/images/147771/91/1477719157_0:82:3001:1770_1920x0_80_0_0_52a959df37e3bd6308fd556ee8854d5a.jpg
https://ria.ru/20251205/netfliks-2060206420.html
https://ria.ru/20251126/diddy-2057574491.html
https://ria.ru/20251124/tramp-2057143654.html
сша
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/147771/91/1477719157_266:0:2734:1851_1920x0_80_0_0_b22cdf8f32d2148d35a587c72fbf8ad7.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
технологии, сша, дональд трамп, netflix, hbo
Технологии, США, Дональд Трамп, Netflix, HBO
Paramount предложил купить Warner Bros. дороже, чем Netflix

Paramount перебил предложение Netflix по Warner Bros. на $18 млрд

© AP Photo / Reed Saxon, FileЗнак Голливуда
Знак Голливуда - РИА Новости, 1920, 08.12.2025
© AP Photo / Reed Saxon, File
Знак Голливуда . Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
ВАШИНГТОН, 8 дек - РИА Новости. Американский медиахолдинг Paramount объявил о намерении приобрести компанию Warner Bros. Discovery, предложив за неё на 18 миллиардов долларов больше, чем ранее предложил стриминговый сервис Netflix, следует из обнародованного в понедельник заявления компании.
Paramount сообщил о запуске тендерного предложения по выкупу всех находящихся в обращении акций Warner Bros. Discovery по цене 30 долларов за акцию. В заявлении уточняется, что предложение распространяется на весь бизнес WBD, включая подразделение Global Networks, объединяющее телевизионные и развлекательные активы.
Штаб-квартира компании Netflix в Лос-Гатосе, Калифорния, США - РИА Новости, 1920, 05.12.2025
В Сенате назвали покупку Warner Bros. Netfliх кошмаром антимонополии
5 декабря, 19:49
В холдинге заявили, что их предложение является "лучшей альтернативой" по сравнению с заявкой Netflix, отметив, что сделка конкурента "подвергает акционеров длительному процессу согласования с неопределённым результатом".
"Предложение Paramount на 18 миллиардов долларов превышает предложение Netflix. Рекомендация совета директоров WBD в пользу сделки с Netflix основана на иллюзорной оценке Global Networks, не подтверждённой фундаментальными показателями бизнеса", — говорится в заявлении.
В воскресенье президент США Дональд Трамп заявил, что примет участие в принятии решения о том, разрешить или нет сделку в соответствии с антимонопольным законодательством. При этом ранее канал CNBC со ссылкой на источник в администрации Трампа сообщил, что Белый дом относится к сделке с большим скептицизмом.
Американский рэп-исполнитель Шон Комбс - РИА Новости, 1920, 26.11.2025
Netflix выпустил трейлер нового фильма про рэпера Diddy
26 ноября, 04:46
В ноябре газета New York Times со ссылкой на источники сообщала, что Netflix находится среди основных претендентов на покупку конгломерата средств массовой информации и развлечений Warner Bros. Discovery и сети платного телевидения HBO.
Этот конгломерат был образован в 2022 году путем слияния Warner Media и Discovery Inc. К брендам компании относятся Discovery, HBO Max, CNN, HBO, Food Network, Animal Planet, Science Channel, Warner Bros. В июне Warner Bros. Discovery объявила о плане разделения на Warner Bros. и Discovery Global.
Президент США Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 24.11.2025
Трамп попросил возродить кинофраншизу, которая ему нравится, пишут СМИ
24 ноября, 14:17
 
ТехнологииСШАДональд ТрампNetflixHBO
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала