Paramount предложил купить Warner Bros. дороже, чем Netflix

ВАШИНГТОН, 8 дек - РИА Новости. Американский медиахолдинг Paramount объявил о намерении приобрести компанию Warner Bros. Discovery, предложив за неё на 18 миллиардов долларов больше, чем ранее предложил стриминговый сервис Netflix, следует из обнародованного в понедельник заявления компании.

Paramount сообщил о запуске тендерного предложения по выкупу всех находящихся в обращении акций Warner Bros. Discovery по цене 30 долларов за акцию. В заявлении уточняется, что предложение распространяется на весь бизнес WBD, включая подразделение Global Networks, объединяющее телевизионные и развлекательные активы.

В холдинге заявили, что их предложение является "лучшей альтернативой" по сравнению с заявкой Netflix , отметив, что сделка конкурента "подвергает акционеров длительному процессу согласования с неопределённым результатом".

"Предложение Paramount на 18 миллиардов долларов превышает предложение Netflix. Рекомендация совета директоров WBD в пользу сделки с Netflix основана на иллюзорной оценке Global Networks, не подтверждённой фундаментальными показателями бизнеса", — говорится в заявлении.

В воскресенье президент США Дональд Трамп заявил, что примет участие в принятии решения о том, разрешить или нет сделку в соответствии с антимонопольным законодательством. При этом ранее канал CNBC со ссылкой на источник в администрации Трампа сообщил, что Белый дом относится к сделке с большим скептицизмом.

В ноябре газета New York Times со ссылкой на источники сообщала, что Netflix находится среди основных претендентов на покупку конгломерата средств массовой информации и развлечений Warner Bros. Discovery и сети платного телевидения HBO