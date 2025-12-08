Рейтинг@Mail.ru
Германия надеется, что Китай поможет урегулировать украинский кризис - РИА Новости, 08.12.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
22:06 08.12.2025
https://ria.ru/20251208/germanija-2060682958.html
Германия надеется, что Китай поможет урегулировать украинский кризис
Германия надеется, что Китай поможет урегулировать украинский кризис - РИА Новости, 08.12.2025
Германия надеется, что Китай поможет урегулировать украинский кризис
Германия надеется, что Китай будет использовать свое влияние для содействия скорейшему урегулированию украинского кризиса, заявил глава МИД ФРГ Йоханн Вадефуль... РИА Новости, 08.12.2025
2025-12-08T22:06:00+03:00
2025-12-08T22:06:00+03:00
специальная военная операция на украине
в мире
россия
сша
китай
владимир путин
ван и (политик)
стив уиткофф
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0a/1b/2050846629_0:218:3000:1906_1920x0_80_0_0_591ec9a0ead97bbd8eedcaf449015da1.jpg
https://ria.ru/20251208/germaniya-2060563195.html
https://ria.ru/20251203/rubio-2059408649.html
россия
сша
китай
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0a/1b/2050846629_0:0:2667:2000_1920x0_80_0_0_de5b1dff7ad3e030bed4e63d43c0f2fd.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, россия, сша, китай, владимир путин, ван и (политик), стив уиткофф, санкции в отношении россии
Специальная военная операция на Украине, В мире, Россия, США, Китай, Владимир Путин, Ван И (политик), Стив Уиткофф, Санкции в отношении России
Германия надеется, что Китай поможет урегулировать украинский кризис

Вадефуль: Германия надеется на помощь Китая в урегулировании кризиса на Украине

© AP Photo / Andriy AndriyenkoУкраинские военные
Украинские военные - РИА Новости, 1920, 08.12.2025
© AP Photo / Andriy Andriyenko
Украинские военные. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
ПЕКИН, 8 дек - РИА Новости. Германия надеется, что Китай будет использовать свое влияние для содействия скорейшему урегулированию украинского кризиса, заявил глава МИД ФРГ Йоханн Вадефуль на встрече с министром иностранных дел КНР Ван И.
«
"Вадефуль изложил позицию Германии и выразил надежду, что Китай будет использовать свое влияние для содействия скорейшему урегулированию украинского кризиса", - говорится в заявлении на сайте МИД КНР по итогам переговоров в Пекине.
Йохан Вадефуль - РИА Новости, 1920, 08.12.2025
Глава МИД Германии решил ударить по России с нового фланга
Вчера, 13:51
Ван И в свою очередь подтвердил последовательную позицию Китая, заявив, что все стороны должны ценить нынешнюю динамику политического урегулирования кризиса, двигаться навстречу друг другу и в конечном итоге достичь справедливого, прочного и обязывающего мирного соглашения путем диалога и переговоров.
Президент РФ Владимир Путин ранее принял в Кремле спецпосланника президента США Стива Уиткоффа и зятя американского лидера, основателя компании Affinity Partners Джареда Кушнера. Визит представителей США в Россию был связан с процессом обсуждения мирного плана США по Украине. Как сообщил Путин, американская сторона разделила 27 пунктов на четыре пакета и предложила обсуждать их отдельно.
Администрация США ранее заявила о разработке плана по украинскому урегулированию, отметив, что обсуждать его детали пока не будет, поскольку работа еще продолжается. В Кремле заявили, что Россия сохраняет открытость для переговоров и остается на платформе обсуждений в Анкоридже.
Путин, выступая 21 ноября на совещании Совбеза РФ, заявил, что план США может быть положен в основу окончательного мирного урегулирования, но предметно с РФ этот текст на данный момент не обсуждается. По его предположению, это связано с тем, что администрации США, видимо, не удается заручиться согласием Киева, так как Украина и ее европейские союзники до сих пор находятся в иллюзиях и мечтают нанести России "стратегическое поражение" на поле боя. Их позиция связана с отсутствием объективной информации о реальном положении дел на поле боя, отметил Путин.
Марко Рубио - РИА Новости, 1920, 03.12.2025
Европа не в состоянии урегулировать украинский конфликт, уверен Рубио
3 декабря, 06:55
 
Специальная военная операция на УкраинеВ миреРоссияСШАКитайВладимир ПутинВан И (политик)Стив УиткоффСанкции в отношении России
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала