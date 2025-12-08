Рейтинг@Mail.ru
08:45 08.12.2025 (обновлено: 09:45 08.12.2025)
Politico раскрыло, кто обеспечит кредит Украине за счет активов России
Германия, Франция и Италия должны внести самый крупный вклад в обеспечение кредита Украине за счет замороженных российских активов, пишет Politico. РИА Новости, 08.12.2025
2025-12-08T08:45:00+03:00
2025-12-08T09:45:00+03:00
Politico раскрыло, кто обеспечит кредит Украине за счет активов России

Флаг Евросоюза
Флаг Евросоюза
Флаг Евросоюза. Архивное фото
МОСКВА, 8 дек — РИА Новости. Германия, Франция и Италия должны внести самый крупный вклад в обеспечение кредита Украине за счет замороженных российских активов, пишет Politico.
"Эта помощь, которая была бы пропорционально разделена между странами блока, необходима, чтобы обеспечить согласие на (выдачу. — Прим. ред.) кредита со стороны премьер-министра Бельгии Барта де Вевера", — говорится в публикации.
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков - РИА Новости, 1920, 07.12.2025
Песков рассказал, на что хватит российских активов
Вчера, 13:48
По данным издания, на минувшей неделе Еврокомиссия озвучила дипломатам "баснословные суммы", которые члены ЕС должны предоставить в качестве гарантии для ссуды Украине.
Предполагается, что наибольший взнос сделает Германия — если размер кредита составит 210 миллиардов евро, то ее вклад — 24,4 процента от валового национального дохода, а это 51,3 миллиарда евро.
На втором месте — Франция, которой придется внести 16,2 процента ВНД, или 34 миллиарда евро, а на третьем — Италия с 12 процентами ВНД, что составляет 25,1 миллиарда евро.
Флаги Евросоюза возле штаб-квартиры ЕС в Брюсселе, Бельгия - РИА Новости, 1920, 07.12.2025
Евросоюз может навсегда заблокировать российские активы, пишет FT
Вчера, 19:11

Ситуация с российскими активами

После начала спецоперации Евросоюз и страны G7 заблокировали около половины российских валютных резервов. Более 200 миллиардов евро находится в ЕС, в основном на счетах Euroclear — одной из крупнейших в мире расчетно-клиринговых систем, ее офис располагается в Бельгии.
Брюссель, обещавший помогать Киеву настолько долго, насколько потребуется, исчерпал все имевшиеся ресурсы, а выделять деньги из собственного бюджета страны сообщества не хотят. На этом фоне Еврокомиссия добивается согласия Бельгии на использование российских активов.

Как заявил де Вевер, его страна готова обсуждать этот вопрос, если государства, располагающие аналогичными суммами, примут участие в инициативе ЕК, а все члены Евросоюза смогут при необходимости в кратчайшие сроки "до нескольких дней" вернуть Бельгии российские резервы наличными.

Флаги ЕС в Брюсселе - РИА Новости, 1920, 08.12.2025
Евросоюз может навсегда заблокировать российские активы, пишет FT
Вчера, 19:11
Речь идет о сумме в размере от 185 до 210 миллиардов евро в рамках так называемого репарационного кредита. Утверждается, что Украина вернет его после окончания конфликта, если Москва "выплатит ей материальный ущерб".
В качестве ответной меры Россия ввела ограничения: активы иностранных инвесторов из недружественных стран и доходы от них аккумулируются на специальных счетах типа "С". Выводить их можно только по решению специальной правительственной комиссии.
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 06.12.2025
Униженная и разоренная: США не оставили Европе никакого выбора
6 декабря, 08:00
 
