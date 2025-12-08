Рейтинг@Mail.ru
В Госдуме предложили ввести режим усиленной защиты от мошенничества - РИА Новости, 08.12.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
19:56 08.12.2025
https://ria.ru/20251208/gd-2060669052.html
В Госдуме предложили ввести режим усиленной защиты от мошенничества
В Госдуме предложили ввести режим усиленной защиты от мошенничества - РИА Новости, 08.12.2025
В Госдуме предложили ввести режим усиленной защиты от мошенничества
Вице-спикер Госдумы Владислав Даванков ("Новые люди"), а также депутаты ГД Антон Ткачев и Ксения Горячева предложили ввести режим усиленной защиты от... РИА Новости, 08.12.2025
2025-12-08T19:56:00+03:00
2025-12-08T19:56:00+03:00
госдума рф
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0a/11/1978510294_0:0:3404:1915_1920x0_80_0_0_8c2733496d40223bf862b76d0b80a0ff.jpg
https://ria.ru/20251208/mvd-2060506172.html
https://ria.ru/20251206/moshenniki-2060303206.html
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0a/11/1978510294_298:0:3029:2048_1920x0_80_0_0_6ff9a4c6cfcc2a6e649c7a6d45658744.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
госдума рф
Госдума РФ
В Госдуме предложили ввести режим усиленной защиты от мошенничества

РИА Новости: Даванков предложил ввести режим усиленной защиты от мошенничества

© РИА Новости / Наталья Селиверстова | Перейти в медиабанкЗдание Государственной думы России в Москве
Здание Государственной думы России в Москве - РИА Новости, 1920, 08.12.2025
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
Перейти в медиабанк
Здание Государственной думы России в Москве. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
МОСКВА, 8 дек - РИА Новости. Вице-спикер Госдумы Владислав Даванков ("Новые люди"), а также депутаты ГД Антон Ткачев и Ксения Горячева предложили ввести режим усиленной защиты от мошенничества в преддверии Нового года.
Обращение с соответствующим предложением было направлено главе ЦБ РФ Эльвире Набиуллиной. Документ имеется в распоряжении РИА Новости.
Покупка с помощью кредитной карты - РИА Новости, 1920, 08.12.2025
МВД рассказало, что могут сделать мошенники, получив доступ к "Госуслугам"
Вчера, 10:22
"Просим оценить целесообразность введения временного режима усиленной защиты от мошенничества в предновогодний период", - говорится в документе.
Авторы инициативы отмечают, что в декабре традиционно наблюдается всплеск потребительской активности, что расширяет поле для атак злоумышленников, которые активизируют создание фишинговых ресурсов и используют схемы, связанные с новогодними праздниками.
Парламентарии предлагают рассмотреть возможность введения "режима усиленной защиты", который будет включать временное снижение лимитов на операции без дополнительной аутентификации, введение обязательной повторной верификации для онлайн-кредитов, оформляемых в ночное время, а также ускоренный обмен данными между кредитными организациями и операторами связи о подозрительных звонках.
"Реализация таких мер создаст дополнительный барьер для преступников именно в тот момент, когда активность граждан максимальна, а бдительность может быть снижена, и поможет сохранить средства на счетах россиян", - заключается в документе.
Смартфон в руке девушки - РИА Новости, 1920, 06.12.2025
Россиян предупредили о мошенничестве с "совместным фото"
6 декабря, 13:59
 
Госдума РФ
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала