https://ria.ru/20251208/gd-2060669052.html
В Госдуме предложили ввести режим усиленной защиты от мошенничества
В Госдуме предложили ввести режим усиленной защиты от мошенничества - РИА Новости, 08.12.2025
В Госдуме предложили ввести режим усиленной защиты от мошенничества
Вице-спикер Госдумы Владислав Даванков ("Новые люди"), а также депутаты ГД Антон Ткачев и Ксения Горячева предложили ввести режим усиленной защиты от... РИА Новости, 08.12.2025
2025-12-08T19:56:00+03:00
2025-12-08T19:56:00+03:00
2025-12-08T19:56:00+03:00
госдума рф
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0a/11/1978510294_0:0:3404:1915_1920x0_80_0_0_8c2733496d40223bf862b76d0b80a0ff.jpg
https://ria.ru/20251208/mvd-2060506172.html
https://ria.ru/20251206/moshenniki-2060303206.html
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0a/11/1978510294_298:0:3029:2048_1920x0_80_0_0_6ff9a4c6cfcc2a6e649c7a6d45658744.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
госдума рф
В Госдуме предложили ввести режим усиленной защиты от мошенничества
РИА Новости: Даванков предложил ввести режим усиленной защиты от мошенничества
МОСКВА, 8 дек - РИА Новости. Вице-спикер Госдумы Владислав Даванков ("Новые люди"), а также депутаты ГД Антон Ткачев и Ксения Горячева предложили ввести режим усиленной защиты от мошенничества в преддверии Нового года.
Обращение с соответствующим предложением было направлено главе ЦБ РФ Эльвире Набиуллиной. Документ имеется в распоряжении РИА Новости.
"Просим оценить целесообразность введения временного режима усиленной защиты от мошенничества в предновогодний период", - говорится в документе.
Авторы инициативы отмечают, что в декабре традиционно наблюдается всплеск потребительской активности, что расширяет поле для атак злоумышленников, которые активизируют создание фишинговых ресурсов и используют схемы, связанные с новогодними праздниками.
Парламентарии предлагают рассмотреть возможность введения "режима усиленной защиты", который будет включать временное снижение лимитов на операции без дополнительной аутентификации, введение обязательной повторной верификации для онлайн-кредитов, оформляемых в ночное время, а также ускоренный обмен данными между кредитными организациями и операторами связи о подозрительных звонках.
"Реализация таких мер создаст дополнительный барьер для преступников именно в тот момент, когда активность граждан максимальна, а бдительность может быть снижена, и поможет сохранить средства на счетах россиян", - заключается в документе.