В Госдуме предложили ввести режим усиленной защиты от мошенничества

МОСКВА, 8 дек - РИА Новости. Вице-спикер Госдумы Владислав Даванков ("Новые люди"), а также депутаты ГД Антон Ткачев и Ксения Горячева предложили ввести режим усиленной защиты от мошенничества в преддверии Нового года.

Обращение с соответствующим предложением было направлено главе ЦБ РФ Эльвире Набиуллиной. Документ имеется в распоряжении РИА Новости.

"Просим оценить целесообразность введения временного режима усиленной защиты от мошенничества в предновогодний период", - говорится в документе.

Авторы инициативы отмечают, что в декабре традиционно наблюдается всплеск потребительской активности, что расширяет поле для атак злоумышленников, которые активизируют создание фишинговых ресурсов и используют схемы, связанные с новогодними праздниками.

Парламентарии предлагают рассмотреть возможность введения "режима усиленной защиты", который будет включать временное снижение лимитов на операции без дополнительной аутентификации, введение обязательной повторной верификации для онлайн-кредитов, оформляемых в ночное время, а также ускоренный обмен данными между кредитными организациями и операторами связи о подозрительных звонках.