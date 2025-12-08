Рейтинг@Mail.ru
18:27 08.12.2025
Для властей Молдавии бизнес-интересы важнее народного блага, заявили в ГД
Для властей Молдавии бизнес-интересы важнее народного блага, заявили в ГД
в мире
молдавия
европа
майя санду
госдума рф
в мире, молдавия, европа, майя санду, госдума рф
В мире, Молдавия, Европа, Майя Санду, Госдума РФ
Здание парламента Молдавии в Кишиневе
© Sputnik / Михай Карауш
Перейти в медиабанк
Здание парламента Молдавии в Кишиневе. Архивное фото
МОСКВА, 8 дек - РИА Новости. Бизнес-интересы для нынешнего руководства Молдавии важнее народного блага, платить за политические амбиции президента страны Майи Санду предстоит простым жителям, заявила РИА Новости депутат Госдумы, председатель совета АНО "Евразия" Алена Аршинова.
"Бизнес-интересы нынешнего руководства Молдовы важнее народного блага. Ведь именно ради захвата новых финансовых потоков и развязывалась газовая блокада Приднестровья. Теперь очередь дошла и до электроэнергии. Платить за политические амбиции Санду предстоит простым жителям Молдовы", - сказала Аршинова.
Президент Молдавии Майя Санду - РИА Новости, 1920, 23.11.2025
По стопам Украины. Молдавию зачистят от россиян
23 ноября, 08:00
Она отметила, что власти Молдавии, увлекшись политическими интригами, забыли о молдавском народе, а народу нужно электричество, газ, вода и деньги, чтобы всё это оплатить. По словам политика, Санду изобрела "рог изобилия", зарабатывая миллионы долларов в самой бедной стране Европы. "Всё началось с поставок газа в Молдову, организовав импорт российского газа с "этикеткой" европейского, демократического, снимая при этом "три шкуры" с молдавских потребителей благодаря фирмам-прокладкам", - добавила Аршинова.
Теперь, как утончила депутат Госдумы, Санду решает вопрос с электричеством так же, как и с газом, отнимая последние деньги у молдаван. Депутат уточнила, что сначала власти Молдовы нагнетали атмосферу страха, рассказывая о необходимости экономить, и что всё скоро рухнет, потом Санду полетит в Европу, где ей дадут ещё электричества по цене золота. "Между тем все молдаване прекрасно знают: дешёвая и стабильная электроэнергия есть в Приднестровье и способна покрыть значительную часть потребностей страны", - подытожила Аршинова.
В январе 2025 года в Молдавии разразился очередной энергетический кризис после прекращения поставок российского газа. Национальное агентство энергетического регулирования увеличило тарифы на электроэнергию на 65-75%, а на отопление - на 12-38% в зависимости от региона. Правительство обещало компенсационные меры для наиболее уязвимых потребителей, но они не были эффективными.
Молдавия несколько лет переживает волну экономического кризиса. В 2022 году инфляция в стране достигла рекордных 30,2%. К концу 2023 года властям удалось взять ситуацию под контроль, и в декабре 2024 года инфляция в годовом выражении составила 7%. Однако в 2025 году на фоне подорожания энергоресурсов экономика вновь оказалась в кризисной ситуации.
Игорь Додон - РИА Новости, 1920, 08.12.2025
Додон обвинил власти Молдавии в поддержке продолжения конфликта на Украине
Вчера, 14:33
 
В мире, Молдавия, Европа, Майя Санду, Госдума РФ
 
 
