Футболисты "Реала" уступили "Сельте"
Футбол
 
01:04 08.12.2025
Футболисты "Реала" уступили "Сельте"
Футболисты "Реала" уступили "Сельте"
Мадридский "Реал" уступил "Сельте" в домашнем матче 15-го тура чемпионата Испании по футболу. РИА Новости Спорт, 08.12.2025
2025-12-08T01:04:00+03:00
2025-12-08T01:04:00+03:00
спорт, мадрид, хаби алонсо, реал мадрид, чемпионат испании по футболу, барселона, эдер милитан, сельта
Футболисты "Реала" уступили "Сельте"

Футболисты "Реала" уступили "Сельте" и потерпели второе поражение в чемпионате

МОСКВА, 8 дек - РИА Новости. Мадридский "Реал" уступил "Сельте" в домашнем матче 15-го тура чемпионата Испании по футболу.
Встреча, которая прошла в воскресенье в Мадриде, завершилась со счетом 2:0. Дубль оформил Уиллиот Сведберг (53-я, 90+3-я минуты). Хозяева играли в меньшинстве с 64-й минуты после удаления Франсиско Гарсии, в добавленное ко второму тайму время красную карточку получил его одноклубник Альваро Каррерас. Также на 73-й минуте желтую карточку показали главному тренеру мадридцев Хаби Алонсо.
Чемпионат Испании по футболу
07 декабря 2025 • начало в 23:00
Завершен
Реал Мадрид
0 : 2
Сельта
53‎’‎ • Виллиот Сведберг
(Брайан Сарагоса)
90‎’‎ • Виллиот Сведберг
(Яго Аспас)
Календарь Турнирная таблица История встреч
В середине первого тайма из-за травмы поле покинул защитник столичного клуба Эдер Милитао.
"Реал" потерпел второе поражение в сезоне чемпионата Испании, с 36 очками команда идет второй в турнирной таблице, отставая на 4 балла от лидирующей "Барселоны". "Сельта" (19 очков) располагается на десятой позиции.
Результаты других матчей:
"Эспаньол" - "Райо Вальекано" - 1:0;
"Валенсия" - "Севилья" - 1:1;
"Эльче" - "Жирона" - 3:0.
Мбаппе призвал "Реал" сплотиться после потери лидерства в Ла Лиге
1 декабря, 11:47
