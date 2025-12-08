Футболисты "Реала" уступили "Сельте"

МОСКВА, 8 дек - РИА Новости. Мадридский "Реал" уступил "Сельте" в домашнем матче 15-го тура чемпионата Испании по футболу.
Встреча, которая прошла в воскресенье в Мадриде, завершилась со счетом 2:0. Дубль оформил Уиллиот Сведберг (53-я, 90+3-я минуты). Хозяева играли в меньшинстве с 64-й минуты после удаления Франсиско Гарсии, в добавленное ко второму тайму время красную карточку получил его одноклубник Альваро Каррерас. Также на 73-й минуте желтую карточку показали главному тренеру мадридцев Хаби Алонсо.
07 декабря 2025 • начало в 23:00
Завершен
53’ • Виллиот Сведберг
(Брайан Сарагоса)
90’ • Виллиот Сведберг
В середине первого тайма из-за травмы поле покинул защитник столичного клуба Эдер Милитао.
"Реал" потерпел второе поражение в сезоне чемпионата Испании, с 36 очками команда идет второй в турнирной таблице, отставая на 4 балла от лидирующей "Барселоны". "Сельта" (19 очков) располагается на десятой позиции.
Результаты других матчей:
"Эспаньол" - "Райо Вальекано" - 1:0;