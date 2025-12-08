Эксперты из 11 стран проверят безопасность сброса воды с "Фукусимы-1"

ТОКИО, 8 дек - РИА Новости. Международная группа экспертов, в том числе из России, Китая и США, а также сотрудников МАГАТЭ посетит Японию с 15 по 19 декабря для проведения очередной оценки безопасности сброса очищенной через систему ALPS воды с аварийной АЭС "Фукусима-1" в океан.

Предстоящий визит станет пятой миссией МАГАТЭ после начала сбросов воды в 2023 году. Последняя, четвертая миссия проходила 30 мая 2025 года, а до этого проверки состоялись в декабре 2024 года, апреле 2024 года и октябре 2023 года. Кроме того, до начала сброса воды с АЭС МАГАТЭ проводило отдельные комплексные и регуляторные обзоры.

"Правительство Японии продолжит предоставлять МАГАТЭ необходимую информацию. Правительство Японии также привержено продолжению усилий по содействию более глубокому пониманию как внутри страны, так и за рубежом относительно обращения с водой, очищенной через систему ALPS", - отмечается в документе.

Оператор АЭС " Фукусима-1 " - компания ТЕРСО - 24 августа 2023 года начала сброс в океан воды, которая до этого служила для охлаждения поврежденных разрушенных при аварии 2011 года реакторов, а затем прошла очистку в системе ALPS. Она позволяет очистить воду от 62 видов радионуклидов, за исключением трития.

Всего до начала финансового 2025 года, то есть до апреля этого года, было сброшено 94 тысячи тонн слаборадиоактивной воды. За весь финансовый 2025 год (1 апреля 2025 года - 31 марта 2026 года) планируется сбросить семью партиями 54,6 тысячи тонн слаборадиоактивной воды с общем содержанием трития 15 триллионов беккерелей.