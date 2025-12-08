Рейтинг@Mail.ru
Эксперты из 11 стран проверят безопасность сброса воды с "Фукусимы-1" - РИА Новости, 08.12.2025
Ядерные технологии
 
04:56 08.12.2025 (обновлено: 05:35 08.12.2025)
Эксперты из 11 стран проверят безопасность сброса воды с "Фукусимы-1"
Эксперты из 11 стран проверят безопасность сброса воды с "Фукусимы-1"
Международная группа экспертов, в том числе из России, Китая и США, а также сотрудников МАГАТЭ посетит Японию с 15 по 19 декабря для проведения очередной оценки РИА Новости, 08.12.2025
Ядерные технологии
Эксперты из 11 стран проверят безопасность сброса воды с "Фукусимы-1"

Россия примет участие в миссии МАГАТЭ по контролю сброса воды с "Фукусимы-1"

© AP Photo / Hiro KomaeАЭС "Фукусима-1"
АЭС Фукусима-1 - РИА Новости, 1920, 08.12.2025
© AP Photo / Hiro Komae
АЭС "Фукусима-1". Архивное фото
ТОКИО, 8 дек - РИА Новости. Международная группа экспертов, в том числе из России, Китая и США, а также сотрудников МАГАТЭ посетит Японию с 15 по 19 декабря для проведения очередной оценки безопасности сброса очищенной через систему ALPS воды с аварийной АЭС "Фукусима-1" в океан.
"В состав миссии включены международные независимые эксперты из 11 стран - Аргентины, Австралии, Канады, КНР, Франции, Республики Корея, Маршалловых островов, России, Великобритании, США и Вьетнама", - говорится в пресс-релизе японского МИД.
Цистерны с радиоактивной водой на АЭС Фукусима - РИА Новости, 1920, 08.12.2025
Грунт с "Фукусимы-1" завезли на территорию канцелярии премьера Японии
19 июля, 07:26
Предстоящий визит станет пятой миссией МАГАТЭ после начала сбросов воды в 2023 году. Последняя, четвертая миссия проходила 30 мая 2025 года, а до этого проверки состоялись в декабре 2024 года, апреле 2024 года и октябре 2023 года. Кроме того, до начала сброса воды с АЭС МАГАТЭ проводило отдельные комплексные и регуляторные обзоры.
"Правительство Японии продолжит предоставлять МАГАТЭ необходимую информацию. Правительство Японии также привержено продолжению усилий по содействию более глубокому пониманию как внутри страны, так и за рубежом относительно обращения с водой, очищенной через систему ALPS", - отмечается в документе.
Оператор АЭС "Фукусима-1" - компания ТЕРСО - 24 августа 2023 года начала сброс в океан воды, которая до этого служила для охлаждения поврежденных разрушенных при аварии 2011 года реакторов, а затем прошла очистку в системе ALPS. Она позволяет очистить воду от 62 видов радионуклидов, за исключением трития.
Всего до начала финансового 2025 года, то есть до апреля этого года, было сброшено 94 тысячи тонн слаборадиоактивной воды. За весь финансовый 2025 год (1 апреля 2025 года - 31 марта 2026 года) планируется сбросить семью партиями 54,6 тысячи тонн слаборадиоактивной воды с общем содержанием трития 15 триллионов беккерелей.
Вода на территории аварийной АЭС "Фукусима-1" хранится в гигантских резервуарах. Каждый день в них прибавляется около 140 тонн радиоактивной воды. На станции было установлено около 1000 гигантских резервуаров, но к августу 2023 года почти 90% от их объема в 1,37 миллиона тонн оказались заполнены. В настоящее время начат демонтаж освободившихся резервуаров для того, чтобы освободить место для подготовки работ по демонтажу реакторов.
Трубопровод, предназначенный для сброса воды в море с атомной электростанции Фукусима - РИА Новости, 1920, 10.02.2025
Уровень радионуклидов в рыбе после сброса вод с "Фукусимы" не вырос
10 февраля, 04:21
 
Ядерные технологииВ миреЯпонияРоссияКитайМАГАТЭФукусима-1ТЕРСО
 
 
