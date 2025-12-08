ФСБ опубликовала видео с поджигателем термошкафа в Ростовской области

МОСКВА, 8 дек - РИА Новости. ФСБ России опубликовала видео с агентом Киева, совершившим поджог термошкафа вышки сотовой связи в Ростовской области.
происшествия
россия
киев
ростовская область
федеральная служба безопасности рф (фсб россии)
Допрос агента украинских спецслужб, совершившего поджог на вышке сотовой связи в Ростовской области
Силовики задержали 21-летнего агента украинских спецслужб, совершившего поджог термошкафа вышки сотовой связи в Ростовской области. Преступник вышел на связь с украинскими кураторами и добровольно согласился на сотрудничество за вознаграждение. Видео ЦОС ФСБ России.
