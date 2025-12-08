Рейтинг@Mail.ru
ФСБ опубликовала видео с поджигателем термошкафа в Ростовской области - РИА Новости, 08.12.2025
15:18 08.12.2025
ФСБ опубликовала видео с поджигателем термошкафа в Ростовской области
ФСБ опубликовала видео с поджигателем термошкафа в Ростовской области
ФСБ России опубликовала видео с агентом Киева, совершившим поджог термошкафа вышки сотовой связи в Ростовской области. РИА Новости, 08.12.2025
2025-12-08T15:18:00+03:00
2025-12-08T15:18:00+03:00
происшествия
россия
киев
ростовская область
федеральная служба безопасности рф (фсб россии)
россия
киев
ростовская область
Допрос агента украинских спецслужб, совершившего поджог на вышке сотовой связи в Ростовской области
Силовики задержали 21-летнего агента украинских спецслужб, совершившего поджог термошкафа вышки сотовой связи в Ростовской области. Преступник вышел на связь с украинскими кураторами и добровольно согласился на сотрудничество за вознаграждение. Видео ЦОС ФСБ России.
происшествия, россия, киев, ростовская область, федеральная служба безопасности рф (фсб россии)
Происшествия, Россия, Киев, Ростовская область, Федеральная служба безопасности РФ (ФСБ России)
ФСБ опубликовала видео с поджигателем термошкафа в Ростовской области

ФСБ показала видео с агентом Киева, поджегшим термошкаф вышки сотовой связи

МОСКВА, 8 дек - РИА Новости. ФСБ России опубликовала видео с агентом Киева, совершившим поджог термошкафа вышки сотовой связи в Ростовской области.
На видео от ФСБ России показан злоумышленник, который рассказывает о содеянном. Из его слов следует, что он сотрудничал с украинским агентом и выполнял его поручения. Также несостоявшийся "диверсант" на видео рассказал о всех подробностях своей деятельности.
ПроисшествияРоссияКиевРостовская областьФедеральная служба безопасности РФ (ФСБ России)
 
 
