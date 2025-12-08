Рейтинг@Mail.ru
В Швеции задержали россиянина, пишут СМИ
18:00 08.12.2025
В Швеции задержали россиянина, пишут СМИ
Мужчину с российским гражданством задержали в Швеции по подозрению в незаконной фотосъемке вышек телерадиовещания, сообщает издание Aftonbladet со ссылкой на... РИА Новости, 08.12.2025
в мире
швеция
стокгольм (город)
россия
в мире, швеция, стокгольм (город), россия
В мире, Швеция, Стокгольм (город), Россия
Сотрудник шведской полиции на улице Стокгольма
Сотрудник шведской полиции на улице Стокгольма - РИА Новости, 1920, 08.12.2025
© AP Photo / ТТ/Marcus Ericsson
Сотрудник шведской полиции на улице Стокгольма. Архивное фото
МОСКВА, 8 дек - РИА Новости. Мужчину с российским гражданством задержали в Швеции по подозрению в незаконной фотосъемке вышек телерадиовещания, сообщает издание Aftonbladet со ссылкой на источники.
"Мужчину задержали по подозрению в незаконном фотографировании вышек в (пригороде Стокгольма - ред.) Накка", - говорится в сообщении.
По данным источников газеты, мужчина является гражданином России. Как утверждает Aftonbladet, его также подозревают в планировании диверсии.
В сообщении прокуратуры сказано, что подозреваемого задержали 7 декабря, он будет допрошен в присутствии государственного защитника.
"Более подробная информация о подозреваемом или инциденте в данный момент не может быть предоставлена", - говорится в сообщении прокуратуры.
