https://ria.ru/20251208/fotosemka-2060644058.html
В Швеции задержали россиянина, пишут СМИ
В Швеции задержали россиянина, пишут СМИ - РИА Новости, 08.12.2025
В Швеции задержали россиянина, пишут СМИ
Мужчину с российским гражданством задержали в Швеции по подозрению в незаконной фотосъемке вышек телерадиовещания, сообщает издание Aftonbladet со ссылкой на... РИА Новости, 08.12.2025
2025-12-08T18:00:00+03:00
2025-12-08T18:00:00+03:00
2025-12-08T18:00:00+03:00
в мире
швеция
стокгольм (город)
россия
https://cdnn21.img.ria.ru/images/136883/59/1368835995_0:247:4777:2934_1920x0_80_0_0_eec821963c7e4c03e427243778ac0c4e.jpg
https://ria.ru/20250925/pkhuket-2044278045.html
https://ria.ru/20251119/tailand-2056062241.html
швеция
стокгольм (город)
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/136883/59/1368835995_269:0:4509:3180_1920x0_80_0_0_a49d3b686a6be6163ba5c58dcb4a4e11.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, швеция, стокгольм (город), россия
В мире, Швеция, Стокгольм (город), Россия
В Швеции задержали россиянина, пишут СМИ
Aftonbladet: в Швеции россиянина задержали за незаконную фотосъемку вышек