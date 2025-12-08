Рейтинг@Mail.ru
Во Флориде зарегистрировали 14 случаев легионеллеза - РИА Новости, 08.12.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
15:47 08.12.2025
https://ria.ru/20251208/florida-2060600366.html
Во Флориде зарегистрировали 14 случаев легионеллеза
Во Флориде зарегистрировали 14 случаев легионеллеза - РИА Новости, 08.12.2025
Во Флориде зарегистрировали 14 случаев легионеллеза
По меньшей мере 14 случаев легионеллеза, также известного как "болезнь легионеров", зарегистрированы в американском штате Флорида, в одном из местным спортзалов РИА Новости, 08.12.2025
2025-12-08T15:47:00+03:00
2025-12-08T15:47:00+03:00
флорида
сша
филадельфия
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/01/03/1591914469_0:171:3071:1899_1920x0_80_0_0_f8726440e1ab8e74b0a9635d24e355be.jpg
https://ria.ru/20250815/bolezn-2035475585.html
https://ria.ru/20250607/ssha-2021575787.html
флорида
сша
филадельфия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/01/03/1591914469_340:0:3071:2048_1920x0_80_0_0_bd43591d0bd4f70c7bd151017fbc5e13.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
флорида, сша, филадельфия
Флорида, США, Филадельфия
Во Флориде зарегистрировали 14 случаев легионеллеза

ABC: в спортзале во Флориде более десяти человек заразились болезнью легионеров

© AP Photo / Jae C. HongМедсестра разговаривает с пациентом в больнице в США
Медсестра разговаривает с пациентом в больнице в США - РИА Новости, 1920, 08.12.2025
© AP Photo / Jae C. Hong
Медсестра разговаривает с пациентом в больнице в США. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
МОСКВА, 8 дек - РИА Новости. По меньшей мере 14 случаев легионеллеза, также известного как "болезнь легионеров", зарегистрированы в американском штате Флорида, в одном из местным спортзалов проверяют воду в бассейне, сообщает телеканал ABC.
«
"По меньшей мере 14 случаев заболевания болезнью легионеров были зарегистрированы в центральной части Флориды", - говорится в сообщении на сайте телеканала.
Нью-Йорк - РИА Новости, 1920, 15.08.2025
Четвертый человек умер от "болезни легионеров" в Нью-Йорке
15 августа, 11:25
Как сообщает телеканал со ссылкой на дочерний телеканал WFTV, министерство здравоохранения штата сообщило сенатору Карлосу Гильермо Смиту о том, что вспышка связана с тренажёрным залом.
«
"В письме не уточняется названия зала, однако как сообщает WFTV, сотрудники тренажёрного зала компании Crunch Fitness в городе Окои сообщали о случаях заболевания леггионеллезом", - добавляет ABC.
Как отметил телеканал, компания Crunch Fitness заявила, что администрация тренажерного зала закрыла часть помещений и проводит тесты воды из бассейна и спа-систем.
Впервые легионеллез был выявлен в США в 1976 году в Филадельфии среди участников съезда Американского легиона - организации ветеранов боевых действий, созданной после окончания Первой мировой войны. Попадая в дыхательные пути, бактерия вызывает заболевание с симптомами гриппа и приводит к воспалению легких. Вакцины для предотвращения легионеллеза не существует, однако ранний диагноз и лечение определенными антибиотиками могут снизить тяжесть заболевания и осложнений.
Куриные яйца - РИА Новости, 1920, 07.06.2025
В США отозвали 1,7 миллиона упаковок куриных яиц
7 июня, 23:56
 
ФлоридаСШАФиладельфия
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала