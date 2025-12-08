Во Флориде зарегистрировали 14 случаев легионеллеза

МОСКВА, 8 дек - РИА Новости. По меньшей мере 14 случаев легионеллеза, также известного как "болезнь легионеров", зарегистрированы в американском штате Флорида, в одном из местным спортзалов проверяют воду в бассейне, сообщает телеканал ABC.
"По меньшей мере 14 случаев заболевания болезнью легионеров были зарегистрированы в центральной части Флориды", - говорится в сообщении на сайте телеканала.
Как сообщает телеканал со ссылкой на дочерний телеканал WFTV, министерство здравоохранения штата сообщило сенатору Карлосу Гильермо Смиту о том, что вспышка связана с тренажёрным залом.
"В письме не уточняется названия зала, однако как сообщает WFTV, сотрудники тренажёрного зала компании Crunch Fitness в городе Окои сообщали о случаях заболевания леггионеллезом", - добавляет ABC.
Как отметил телеканал, компания Crunch Fitness заявила, что администрация тренажерного зала закрыла часть помещений и проводит тесты воды из бассейна и спа-систем.
Впервые легионеллез был выявлен в США в 1976 году в Филадельфии среди участников съезда Американского легиона - организации ветеранов боевых действий, созданной после окончания Первой мировой войны. Попадая в дыхательные пути, бактерия вызывает заболевание с симптомами гриппа и приводит к воспалению легких. Вакцины для предотвращения легионеллеза не существует, однако ранний диагноз и лечение определенными антибиотиками могут снизить тяжесть заболевания и осложнений.
