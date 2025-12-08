Во Флориде зарегистрировали 14 случаев легионеллеза

"По меньшей мере 14 случаев заболевания болезнью легионеров были зарегистрированы в центральной части Флориды", - говорится в сообщении на сайте телеканала.

Как сообщает телеканал со ссылкой на дочерний телеканал WFTV, министерство здравоохранения штата сообщило сенатору Карлосу Гильермо Смиту о том, что вспышка связана с тренажёрным залом.