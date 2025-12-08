Эксперты: Европа станет "сопутствующим ущербом" в конфликте США и КНР

МОСКВА, 8 дек - РИА Новости. Европа рискует стать "сопутствующим ущербом" в противостоянии США и Китая, при этом лишившись надежных гарантий безопасности от Вашингтона и оказавшись в абсолютно проигрышной ситуации, считают замдиректора аналитического центра "Центр европейской политики" (EPC) Джордж Рикелес и аналитик Варг Фолкмен.

"Европа рискует стать сопутствующим ущербом в затянувшемся противостоянии США Китая , при этом больше не имея железных гарантий, ранее смягчавших эти удары. Это жесткая, со всех сторон проигрышная позиция", - говорится в статье аналитиков для газеты Guardian.

По мнению экспертов, Вашингтон уже многие годы дает понять, что Европа для них является менее приоритетным регионом, чем Китай. Однако Европа все не может осмыслить, что США действительно могут меньше внимания уделять ее безопасности. Аналитики отмечают, что США не станут полностью бросать Европу, в частности, потому, что вложили в этот континент около 4 триллионов долларов.

"Однако общая динамика очевидна: Вашингтон отстраняется", - говорится в статье.

Как пишут авторы материала, если США сократят военную поддержку Европы, то при этом они еще сильнее будут давить на другие рычаги воздействия, используя финансовое влияние, дипломатическое давление и торговые ограничения.

"Эти инструменты будут все больше использоваться для того, чтобы подталкивать Европу в нужном политическом направлении... В результате получится опасная асимметрия: защита ослабнет, а давление усилится", - считают аналитики.