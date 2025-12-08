Рейтинг@Mail.ru
Эксперты: Европа станет "сопутствующим ущербом" в конфликте США и КНР - РИА Новости, 08.12.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
18:55 08.12.2025
https://ria.ru/20251208/evropa-2060659228.html
Эксперты: Европа станет "сопутствующим ущербом" в конфликте США и КНР
Эксперты: Европа станет "сопутствующим ущербом" в конфликте США и КНР - РИА Новости, 08.12.2025
Эксперты: Европа станет "сопутствующим ущербом" в конфликте США и КНР
Европа рискует стать "сопутствующим ущербом" в противостоянии США и Китая, при этом лишившись надежных гарантий безопасности от Вашингтона и оказавшись в... РИА Новости, 08.12.2025
2025-12-08T18:55:00+03:00
2025-12-08T18:55:00+03:00
в мире
европа
сша
китай
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/08/1d/1812876432_0:0:3212:1807_1920x0_80_0_0_a1d85a35618d32b343a3d3388dfb040b.jpg
https://ria.ru/20251208/evropa-2060509993.html
https://ria.ru/20251207/mundo-2060455265.html
европа
сша
китай
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/08/1d/1812876432_247:0:2978:2048_1920x0_80_0_0_f149312b6f51bfca5fd4e596b00898a0.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, европа, сша, китай
В мире, Европа, США, Китай
Эксперты: Европа станет "сопутствующим ущербом" в конфликте США и КНР

Аналитики Guardian: Европа станет сопутствующим ущербом в конфликте США и Китая

© РИА Новости / Алексей Витвицкий | Перейти в медиабанкФлаги с символикой Евросоюза
Флаги с символикой Евросоюза - РИА Новости, 1920, 08.12.2025
© РИА Новости / Алексей Витвицкий
Перейти в медиабанк
Флаги с символикой Евросоюза. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
МОСКВА, 8 дек - РИА Новости. Европа рискует стать "сопутствующим ущербом" в противостоянии США и Китая, при этом лишившись надежных гарантий безопасности от Вашингтона и оказавшись в абсолютно проигрышной ситуации, считают замдиректора аналитического центра "Центр европейской политики" (EPC) Джордж Рикелес и аналитик Варг Фолкмен.
"Европа рискует стать сопутствующим ущербом в затянувшемся противостоянии США и Китая, при этом больше не имея железных гарантий, ранее смягчавших эти удары. Это жесткая, со всех сторон проигрышная позиция", - говорится в статье аналитиков для газеты Guardian.
Вид на Капитолий в Вашингтоне - РИА Новости, 1920, 08.12.2025
В Европе кипят от злости из-за новой доктрины США, пишет Politico
Вчера, 10:44
По мнению экспертов, Вашингтон уже многие годы дает понять, что Европа для них является менее приоритетным регионом, чем Китай. Однако Европа все не может осмыслить, что США действительно могут меньше внимания уделять ее безопасности. Аналитики отмечают, что США не станут полностью бросать Европу, в частности, потому, что вложили в этот континент около 4 триллионов долларов.
"Однако общая динамика очевидна: Вашингтон отстраняется", - говорится в статье.
Как пишут авторы материала, если США сократят военную поддержку Европы, то при этом они еще сильнее будут давить на другие рычаги воздействия, используя финансовое влияние, дипломатическое давление и торговые ограничения.
"Эти инструменты будут все больше использоваться для того, чтобы подталкивать Европу в нужном политическом направлении... В результате получится опасная асимметрия: защита ослабнет, а давление усилится", - считают аналитики.
На прошлой неделе Белый дом опубликовал новую стратегию национальной безопасности США, в которой требует от Европы взять на себя ответственность за собственную оборону. В документе также говорится, что Белый дом расходится во мнениях с европейскими чиновниками, имеющими нереалистичные ожидания по поводу конфликта на Украине.
Флаги Евросоюза возле здания штаб-квартиры Европейского парламента в Брюсселе - РИА Новости, 1920, 07.12.2025
Гражданам Европы придется соглашаться с волей крупных игроков, пишут СМИ
7 декабря, 21:39
 
В миреЕвропаСШАКитай
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала