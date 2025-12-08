https://ria.ru/20251208/evropa-2060581833.html
Успехи России на Украине заставили Европу искать опору в Турции, пишут СМИ
Успехи России на Украине заставили Европу искать опору в Турции, пишут СМИ - РИА Новости, 08.12.2025
Успехи России на Украине заставили Европу искать опору в Турции, пишут СМИ
Российские военные успехи на украинском направлении усилили тревогу в Европе и заставили столицы активнее искать опору в Турции в вопросах безопасности, считает РИА Новости, 08.12.2025
2025-12-08T14:45:00+03:00
2025-12-08T14:45:00+03:00
2025-12-08T14:45:00+03:00
в мире
россия
европа
турция
марк рютте
владимир путин
нато
обсе
https://cdnn21.img.ria.ru/images/129696/43/1296964317_0:62:1962:1166_1920x0_80_0_0_6399b22feab3debebe64261f8d73ec01.jpg
https://ria.ru/20251208/erdogan-2060505638.html
https://ria.ru/20251203/erdogan-2059441820.html
россия
европа
турция
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/129696/43/1296964317_163:0:1799:1227_1920x0_80_0_0_5b23752a1144911df7c6649c2fdcee00.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, россия, европа, турция, марк рютте, владимир путин, нато, обсе, санкции в отношении россии
В мире, Россия, Европа, Турция, Марк Рютте, Владимир Путин, НАТО, ОБСЕ, Санкции в отношении России
Успехи России на Украине заставили Европу искать опору в Турции, пишут СМИ
Milliyet: успехи ВС России на Украине заставили Европу искать опору в Турции
АНКАРА, 8 дек - РИА Новости.
Российские военные успехи на украинском направлении усилили тревогу в Европе и заставили столицы активнее искать опору в Турции в вопросах безопасности, считает
колумнист турецкой проправительственной газеты Milliyet Тунджа Бенгин.
Президент России Владимир Путин
ранее заявил, что ВС РФ наращивают давление по всей линии фронта в зоне СВО.
"Страх перед Россией усилил понимание в Европе
того, что без Анкары
невозможно обеспечить полноценную безопасность. Неслучайно, что генсек НАТО Марк Рютте
на встрече министров иностранных дел альянса охарактеризовал войну России против Украины
как серьёзную угрозу и выделил роль Турции
в укреплении оборонного потенциала НАТО", - пишет колумнист.
Как напомнил Бенгин, Рютте подчеркнул, что турецкая оборонная промышленность "существенно усиливает сдерживающий потенциал" альянса, отметив существование в стране более трёх тысяч компаний, работающих в оборонно-промышленной экосистеме. Он указал, что производственные возможности Анкары имеют ключевое значение для устойчивости обороны.
Колумнист назвал эти заявления показательными - как в части демонстрации потенциала Турции и её ценности для НАТО, так и в отношении духа союзничества.
Однако, по мнению Бенгина, слова Рютте звучат двусмысленно.
"Фактически он (Рютте - ред.) говорит: "Мы можем не прийти, когда вы будете нуждаться в нас, но мы можем нуждаться в вас - как же вы прекрасны", - отметил колумнист.
Европа пребывает в панике, вызванной перспективой завершения украинского конфликта, европейские лидеры стремятся дистанцироваться от его последствий, заявил ранее РИА Новости посол, доктор по теории международных отношений, экс-глава миссии наблюдателей ОБСЕ
в России, член общественного совета Венгерской академии наук Дьёрдь Варга.