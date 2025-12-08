Рейтинг@Mail.ru
Успехи России на Украине заставили Европу искать опору в Турции, пишут СМИ - РИА Новости, 08.12.2025
14:45 08.12.2025
https://ria.ru/20251208/evropa-2060581833.html
Успехи России на Украине заставили Европу искать опору в Турции, пишут СМИ
Успехи России на Украине заставили Европу искать опору в Турции, пишут СМИ - РИА Новости, 08.12.2025
Успехи России на Украине заставили Европу искать опору в Турции, пишут СМИ
Российские военные успехи на украинском направлении усилили тревогу в Европе и заставили столицы активнее искать опору в Турции в вопросах безопасности, считает РИА Новости, 08.12.2025
2025-12-08T14:45:00+03:00
2025-12-08T14:45:00+03:00
Успехи России на Украине заставили Европу искать опору в Турции, пишут СМИ

Milliyet: успехи ВС России на Украине заставили Европу искать опору в Турции

АНКАРА, 8 дек - РИА Новости. Российские военные успехи на украинском направлении усилили тревогу в Европе и заставили столицы активнее искать опору в Турции в вопросах безопасности, считает колумнист турецкой проправительственной газеты Milliyet Тунджа Бенгин.
Президент России Владимир Путин ранее заявил, что ВС РФ наращивают давление по всей линии фронта в зоне СВО.
Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан и президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган во время встречи - РИА Новости, 1920, 08.12.2025
Эрдоган и Орбан обсудят американский план по Украине, сообщил источник
Вчера, 10:20
"Страх перед Россией усилил понимание в Европе того, что без Анкары невозможно обеспечить полноценную безопасность. Неслучайно, что генсек НАТО Марк Рютте на встрече министров иностранных дел альянса охарактеризовал войну России против Украины как серьёзную угрозу и выделил роль Турции в укреплении оборонного потенциала НАТО", - пишет колумнист.
Как напомнил Бенгин, Рютте подчеркнул, что турецкая оборонная промышленность "существенно усиливает сдерживающий потенциал" альянса, отметив существование в стране более трёх тысяч компаний, работающих в оборонно-промышленной экосистеме. Он указал, что производственные возможности Анкары имеют ключевое значение для устойчивости обороны.
Колумнист назвал эти заявления показательными - как в части демонстрации потенциала Турции и её ценности для НАТО, так и в отношении духа союзничества.
Однако, по мнению Бенгина, слова Рютте звучат двусмысленно.
"Фактически он (Рютте - ред.) говорит: "Мы можем не прийти, когда вы будете нуждаться в нас, но мы можем нуждаться в вас - как же вы прекрасны", - отметил колумнист.
Европа пребывает в панике, вызванной перспективой завершения украинского конфликта, европейские лидеры стремятся дистанцироваться от его последствий, заявил ранее РИА Новости посол, доктор по теории международных отношений, экс-глава миссии наблюдателей ОБСЕ в России, член общественного совета Венгерской академии наук Дьёрдь Варга.
Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган - РИА Новости, 1920, 03.12.2025
Эрдоган добивается возобновления переговоров по Украине в Стамбуле
3 декабря, 10:53
 
