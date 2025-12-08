Успехи России на Украине заставили Европу искать опору в Турции, пишут СМИ

АНКАРА, 8 дек - РИА Новости. Российские военные успехи на украинском направлении усилили тревогу в Европе и заставили столицы активнее искать опору в Турции в вопросах безопасности, Российские военные успехи на украинском направлении усилили тревогу в Европе и заставили столицы активнее искать опору в Турции в вопросах безопасности, считает колумнист турецкой проправительственной газеты Milliyet Тунджа Бенгин.

Президент России Владимир Путин ранее заявил, что ВС РФ наращивают давление по всей линии фронта в зоне СВО.

"Страх перед Россией усилил понимание в Европе того, что без Анкары невозможно обеспечить полноценную безопасность. Неслучайно, что генсек НАТО Марк Рютте на встрече министров иностранных дел альянса охарактеризовал войну России против Украины как серьёзную угрозу и выделил роль Турции в укреплении оборонного потенциала НАТО", - пишет колумнист.

Как напомнил Бенгин, Рютте подчеркнул, что турецкая оборонная промышленность "существенно усиливает сдерживающий потенциал" альянса, отметив существование в стране более трёх тысяч компаний, работающих в оборонно-промышленной экосистеме. Он указал, что производственные возможности Анкары имеют ключевое значение для устойчивости обороны.

Колумнист назвал эти заявления показательными - как в части демонстрации потенциала Турции и её ценности для НАТО, так и в отношении духа союзничества.

Однако, по мнению Бенгина, слова Рютте звучат двусмысленно.

"Фактически он (Рютте - ред.) говорит: "Мы можем не прийти, когда вы будете нуждаться в нас, но мы можем нуждаться в вас - как же вы прекрасны", - отметил колумнист.