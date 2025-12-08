Рейтинг@Mail.ru
В Европе кипят от злости из-за новой доктрины США, пишет Politico - РИА Новости, 08.12.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
10:44 08.12.2025 (обновлено: 11:39 08.12.2025)
https://ria.ru/20251208/evropa-2060509993.html
В Европе кипят от злости из-за новой доктрины США, пишет Politico
В Европе кипят от злости из-за новой доктрины США, пишет Politico - РИА Новости, 08.12.2025
В Европе кипят от злости из-за новой доктрины США, пишет Politico
Один из европейских чиновников кипел от злости во время обсуждения новой стратегии нацбезопасности США, пишет Politico. РИА Новости, 08.12.2025
2025-12-08T10:44:00+03:00
2025-12-08T11:39:00+03:00
дмитрий медведев
европа
в мире
сша
россия
дональд трамп
евросоюз
украина
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/02/1a/2001752844_0:149:3076:1879_1920x0_80_0_0_0b54e43e5fe8cc85203872add1905619.jpg
https://ria.ru/20251208/doktrina-2060489004.html
https://ria.ru/20251208/tramp-2060455893.html
европа
сша
россия
украина
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/02/1a/2001752844_104:0:2835:2048_1920x0_80_0_0_1d6773c8c5062a30f05161309bef0751.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
дмитрий медведев, европа, в мире, сша, россия, дональд трамп, евросоюз, украина
Дмитрий Медведев, Европа, В мире, США, Россия, Дональд Трамп, Евросоюз, Украина
В Европе кипят от злости из-за новой доктрины США, пишет Politico

Politico: новая стратегия нацбезопасности США возмутила политиков в Европе

© РИА Новости / Владимир Астапкович | Перейти в медиабанкВид на Капитолий в Вашингтоне
Вид на Капитолий в Вашингтоне - РИА Новости, 1920, 08.12.2025
© РИА Новости / Владимир Астапкович
Перейти в медиабанк
Вид на Капитолий в Вашингтоне. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
МОСКВА, 8 дек — РИА Новости. Один из европейских чиновников кипел от злости во время обсуждения новой стратегии нацбезопасности США, пишет Politico.
"По его словам, обвинения в стратегии вызывают серьезное беспокойство", — говорится в статье.
Президент США Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 08.12.2025
Доктрина Трампа бросила вызов всей политике ЕС, считает Лукьянов
08:12
В то же время чиновник признал, что в этой ситуации европейские страны могут лишь выразить символический протест, поскольку "президент Дональд Трамп слишком могущественен".
В пятницу Белый дом опубликовал новую стратегию национальной безопасности страны. В ней указывается, что Штаты расходятся во мнениях с европейцами, имеющими нереалистичные ожидания по поводу конфликта на Украине. Согласно документу, ЕС возлагает надежды на продолжение боевых действий и попирает основные принципы демократии, чтобы подавить оппозицию. Вашингтон намерен этому противостоять.
Также США призвали страны Старого Света взять на себя ответственность за оборону.
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 08.12.2025
Большая стратегия Трампа и будущее Европы
08:00
 
Дмитрий МедведевЕвропаВ миреСШАРоссияДональд ТрампЕвросоюзУкраина
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала