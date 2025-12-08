https://ria.ru/20251208/es-2060604306.html
Глава МИД Польши созвал экстренное совещание Совета стран Балтийского моря
Глава МИД Польши созвал экстренное совещание Совета стран Балтийского моря - РИА Новости, 08.12.2025
Глава МИД Польши созвал экстренное совещание Совета стран Балтийского моря
Глава МИД Польши Радослав Сикорский созвал экстренное совещание совета стран Балтийского моря. РИА Новости, 08.12.2025
2025-12-08T16:08:00+03:00
2025-12-08T16:08:00+03:00
2025-12-08T16:13:00+03:00
в мире
польша
балтийское море
украина
радослав сикорский
совет государств балтийского моря
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/09/0c/1972229671_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_6e45c2ce2045b88ec62ce666a9f994fe.jpg
https://ria.ru/20250910/polsha-2040834610.html
польша
балтийское море
украина
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/09/0c/1972229671_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_f301caa339d3ffa24b041b725f71d80b.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, польша, балтийское море, украина, радослав сикорский, совет государств балтийского моря
В мире, Польша, Балтийское море, Украина, Радослав Сикорский, Совет государств Балтийского моря
Глава МИД Польши созвал экстренное совещание Совета стран Балтийского моря
Сикорский созвал экстренное совещание Совета государств Балтийского моря