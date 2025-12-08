Рейтинг@Mail.ru
Глава МИД Польши созвал экстренное совещание Совета стран Балтийского моря - РИА Новости, 08.12.2025
16:08 08.12.2025 (обновлено: 16:13 08.12.2025)
Глава МИД Польши созвал экстренное совещание Совета стран Балтийского моря
в мире, польша, балтийское море, украина, радослав сикорский, совет государств балтийского моря
В мире, Польша, Балтийское море, Украина, Радослав Сикорский, Совет государств Балтийского моря
Глава МИД Польши созвал экстренное совещание Совета стран Балтийского моря

Сикорский созвал экстренное совещание Совета государств Балтийского моря

Министр иностранных дел Польши Радослав Сикорский
Министр иностранных дел Польши Радослав Сикорский - РИА Новости, 1920, 08.12.2025
© AP Photo / Ebrahim Noroozi
Министр иностранных дел Польши Радослав Сикорский. Архивное фото
ВАРШАВА, 8 дек - РИА Новости. Глава МИД Польши Радослав Сикорский созвал экстренное совещание совета стран Балтийского моря.
"Сегодня я созвал экстренное заседание министров иностранных дел Совета государств Балтийского моря", - написал польский министр в соцсети Х.
По его словам, тема мероприятия "очевидна" - это "европейская безопасность" и конфликт на Украине.
По информации агентства IAR, совещание прошло онлайн и уже завершилось. О принятии каких-либо решений пока не сообщается.
В Совет государств Балтийского моря, помимо Польши, входят Литва, Латвия, Эстония, Швеция, Финляндия, Норвегия, Исландия, Германия и Европейская комиссия.
В миреПольшаБалтийское мореУкраинаРадослав СикорскийСовет государств Балтийского моря
 
 
Заголовок открываемого материала