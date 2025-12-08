Рейтинг@Mail.ru
ЕС утвердил программу оборонной промышленности на 1,5 миллиарда евро - РИА Новости, 08.12.2025
16:05 08.12.2025
https://ria.ru/20251208/es-2060604000.html
ЕС утвердил программу оборонной промышленности на 1,5 миллиарда евро
ЕС утвердил программу оборонной промышленности на 1,5 миллиарда евро - РИА Новости, 08.12.2025
ЕС утвердил программу оборонной промышленности на 1,5 миллиарда евро
Совет Европейского союза в понедельник окончательно утвердил Европейскую программу оборонной промышленности (EDIP), рассчитанную до 2027 года и предполагающую... РИА Новости, 08.12.2025
2025-12-08T16:05:00+03:00
2025-12-08T16:05:00+03:00
ЕС утвердил программу оборонной промышленности на 1,5 миллиарда евро

Совет ЕС утвердил программу оборонной промышленности на 1,5 млрд евро

БРЮССЕЛЬ, 8 дек - РИА Новости. Совет Европейского союза в понедельник окончательно утвердил Европейскую программу оборонной промышленности (EDIP), рассчитанную до 2027 года и предполагающую инвестиции в оборонные технологии и совместные оборонные закупки в размере до 1,5 миллиарда евро, следует из заявления совета.
Депутаты Европарламента 25 ноября утвердили создание программу поддержки оборонной промышленности Евросоюза (EDIP) на 1,5 миллиарда евро, из которых 300 миллионов евро предназначены для Украины, при этом евродепутаты поддержали принцип "покупать европейское", который устанавливает, что для финансирования оборонной продукции стоимость ее компонентов, произведенных в неассоциированных третьих странах, не должна превышать 35% от общей стоимости компонентов.
"Утверждение программы обеспечит ее своевременную реализацию… Она укрепит способность государств-членов противостоять текущим и будущим угрозам, облегчит поставки оборонной продукции по всему ЕС. Из этой суммы 300 миллионов евро будут направлены в инструмент поддержки Украины для модернизации и поддержки украинской оборонной промышленности", - говорится в документе.
Еврокомиссия 19 марта представила свою новую оборонную стратегию "Перевооружение Европы". Позднее название документа было изменено на менее агрессивное - "Готовность 2030" - из-за протеста ряда стран-участниц Европейского союза. Стратегия предусматривает привлечение порядка 800 миллиардов евро в течение четырех лет. Большую часть средств предлагается взять из бюджетов государств Европы (порядка 650 миллиардов), еще 150 миллиардов задействуют в виде кредитов, при этом ЕК предоставит бюджетные послабления для государств-членов Евросоюза, а также перенаправит на военные расходы средства, предусмотренные на развитие регионов. Кроме того, "Готовность 2030" предполагает увеличение расходов стран-участниц ЕС на оборону на 1,5% ВВП.
В последние годы Россия отмечает беспрецедентную активность НАТО у западных границ. Альянс расширяет инициативы и называет это "сдерживанием российской агрессии". В Москве не раз выражали обеспокоенность наращиванием сил альянса в Европе. В МИД РФ уточняли, что власти в Москве остаются открытыми к диалогу с НАТО, но на равноправной основе, при этом Запад должен отказаться от курса на милитаризацию континента.
Глава МИД России Сергей Лавров заявлял, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для РФ. В министерстве подчеркивали, что страны-участницы НАТО "играют с огнем", поставляя оружие Киеву. В Кремле акцентировали внимание, что накачивание киевского режима оружием со стороны Запада не способствует успеху российско-украинских переговоров и будет иметь отрицательный эффект. Лавров также констатировал, что США и НАТО напрямую участвуют в конфликте на Украине, в том числе не только поставками оружия, но и подготовкой кадров на территории Великобритании, Германии, Италии и других государств.
