В Дании закрыли дело россиянки, задержанной по подозрению в шпионаже

МОСКВА, 8 дек - РИА Новости. Дело российско-датской гражданки, задержанной в июне 2024 года в Дании по обвинению в шпионаже, было закрыто за недостаточностью доказательств, сообщает газета Politiken со ссылкой на заявление прокуратуры Копенгагена местному агентству Ritzau.
В июне 2024 года гражданку России задержали в Дании по подозрению в якобы сотрудничестве с разведкой РФ. Как утверждала телерадиокомпания DR, россиянка в течение нескольких лет якобы получала деньги от российского государственного фонда, в котором на ключевых должностях якобы работают сотрудники разведки. Посол России в Дании Владимир Барбин тогда заявлял РИА Новости, что задержание гражданки России по подозрению в "шпионаже" является провокацией датских спецслужб, основанной на публикации лживых материалов.
"Недавно прокуратура Копенгагена приняла решение о том, что обвинения выдвинуты не будут... Дело закрыто из-за состояния доказательств. Ничто не указывает на то, что суд признает женщину виновной, поэтому дело было прекращено", - пишет Politiken.
По данным издания, предположение о том, что россиянка, находясь на территории Дании, якобы сотрудничала с иностранной разведкой, невозможно доказать.