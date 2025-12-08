Рейтинг@Mail.ru
В Дании закрыли дело россиянки, задержанной по подозрению в шпионаже - РИА Новости, 08.12.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
15:39 08.12.2025
https://ria.ru/20251208/es-2060598415.html
В Дании закрыли дело россиянки, задержанной по подозрению в шпионаже
В Дании закрыли дело россиянки, задержанной по подозрению в шпионаже - РИА Новости, 08.12.2025
В Дании закрыли дело россиянки, задержанной по подозрению в шпионаже
Дело российско-датской гражданки, задержанной в июне 2024 года в Дании по обвинению в шпионаже, было закрыто за недостаточностью доказательств, сообщает газета... РИА Новости, 08.12.2025
2025-12-08T15:39:00+03:00
2025-12-08T15:39:00+03:00
в мире
дания
россия
копенгаген
владимир барбин
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/09/1a/1974811936_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_38a2a9c2b90cbdf244515f29b24b1992.jpg
https://ria.ru/20250521/finlyandiya-2018334225.html
дания
россия
копенгаген
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/09/1a/1974811936_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_7ca786d5da5e334cd8b0d625b0a8c00b.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, дания, россия, копенгаген, владимир барбин
В мире, Дания, Россия, Копенгаген, Владимир Барбин
В Дании закрыли дело россиянки, задержанной по подозрению в шпионаже

Дело о шпионаже задержанной летом в Дании россиянки закрыли

© iStock.com / mathessВид на Копенгаген
Вид на Копенгаген - РИА Новости, 1920, 08.12.2025
© iStock.com / mathess
Вид на Копенгаген. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
МОСКВА, 8 дек - РИА Новости. Дело российско-датской гражданки, задержанной в июне 2024 года в Дании по обвинению в шпионаже, было закрыто за недостаточностью доказательств, сообщает газета Politiken со ссылкой на заявление прокуратуры Копенгагена местному агентству Ritzau.
В июне 2024 года гражданку России задержали в Дании по подозрению в якобы сотрудничестве с разведкой РФ. Как утверждала телерадиокомпания DR, россиянка в течение нескольких лет якобы получала деньги от российского государственного фонда, в котором на ключевых должностях якобы работают сотрудники разведки. Посол России в Дании Владимир Барбин тогда заявлял РИА Новости, что задержание гражданки России по подозрению в "шпионаже" является провокацией датских спецслужб, основанной на публикации лживых материалов.
"Недавно прокуратура Копенгагена приняла решение о том, что обвинения выдвинуты не будут... Дело закрыто из-за состояния доказательств. Ничто не указывает на то, что суд признает женщину виновной, поэтому дело было прекращено", - пишет Politiken.
По данным издания, предположение о том, что россиянка, находясь на территории Дании, якобы сотрудничала с иностранной разведкой, невозможно доказать.
Флаги у здания посольства Финляндии в Москве - РИА Новости, 1920, 21.05.2025
С задержанного в Финляндии россиянина сняли подозрения в шпионаже
21 мая, 19:08
 
В миреДанияРоссияКопенгагенВладимир Барбин
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала