В Польше будут судить семейную пару из России по обвинениям в шпионаже

ВАРШАВА, 8 дек – РИА Новости. Семейную пару россиян будут судить в Польше по обвинениям в шпионаже и перевозке взрывчатых веществ, сообщил журналистам прокурор Томаш Тадля.

Ранее польские власти неоднократно бездоказательно обвиняли Россию в причастности к различным поджогам, диверсиям, шпионажу на территории Польши Москва все эти обвинения опровергала. Как заявлял пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков , русофобство в Польше "цветет пышным цветом".

По словам Тадля, Игорь Р. обвиняется в участии в перевозе через территорию Польши взрывчатых веществ в 2024 году. Второе обвинение заключается в работе на иностранную разведку. По словам прокурора, Ирина Р. также обвиняется в работе на иностранную разведку. Никаких доказательств для журналистов приведено не было.

"На 22 января в Сосновце назначено заседание суда по делу гражданина России Игоря Р. и его жены Ирины Р", - рассказал Тадля.

Прокурор отметил, что не может раскрывать подробности уголовного дела и обвинения, так как суд будет проходить в закрытом режиме. "Суд удовлетворил ходатайство прокурора, который представил аргументы о том, что дело должно рассматриваться в закрытом заседании", - сказал он.

По данным прокурора, по данному делу разыскиваются еще два человека.