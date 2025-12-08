В Польше будут судить семейную пару из России по обвинениям в шпионаже

ВАРШАВА, 8 дек – РИА Новости. Семейную пару россиян будут судить в Польше по обвинениям в шпионаже и перевозке взрывчатых веществ, сообщил журналистам прокурор Томаш Тадля.
Ранее польские власти неоднократно бездоказательно обвиняли Россию в причастности к различным поджогам, диверсиям, шпионажу на территории Польши. Москва все эти обвинения опровергала. Как заявлял пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, русофобство в Польше "цветет пышным цветом".
По словам Тадля, Игорь Р. обвиняется в участии в перевозе через территорию Польши взрывчатых веществ в 2024 году. Второе обвинение заключается в работе на иностранную разведку. По словам прокурора, Ирина Р. также обвиняется в работе на иностранную разведку. Никаких доказательств для журналистов приведено не было.
"На 22 января в Сосновце назначено заседание суда по делу гражданина России Игоря Р. и его жены Ирины Р", - рассказал Тадля.
Прокурор отметил, что не может раскрывать подробности уголовного дела и обвинения, так как суд будет проходить в закрытом режиме. "Суд удовлетворил ходатайство прокурора, который представил аргументы о том, что дело должно рассматриваться в закрытом заседании", - сказал он.
По данным прокурора, по данному делу разыскиваются еще два человека.
Отношения РФ и Польши значительно ухудшились в последние годы. Москва обвиняла Варшаву в оголтелой русофобии. Власти Польши, несмотря на критику и протест РФ, сносят советские памятники, изымают российскую собственность. В ответ на действия Варшавы Москва внесла Польшу в список недружественных стран, а также выслала из страны десятки польских дипломатов и консульских работников, что было ответом на высылку из Польши российских дипломатов. В Кремле, комментируя враждебные действия Варшавы, заявили, что Польша столетиями периодически скатывается в безумие ненависти к русским.
