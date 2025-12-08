В ЕС назревает раскол из-за помощи Украине, пишет Economist

МОСКВА, 8 дек - РИА Новости. Правительства государств Северной Европы все больше испытывают раздражение, так как они предоставляют помощь Киеву больше остальных стран Евросоюза, Правительства государств Северной Европы все больше испытывают раздражение, так как они предоставляют помощь Киеву больше остальных стран Евросоюза, пишет журнал Economist.

Издание анализирует возможную конфискацию ЕС замороженных активов РФ для оказании помощи Украине . Economist напоминает, что на прошлой неделе ФРГ предоставили Украине 100 миллионов евро на ремонт энергетической инфраструктуры, а также власти Нидерландов отправили 250 миллионов Киеву на закупку вооружения.

"Правительства (стран - ред.) Северной Европы, которые диспропорционально предоставляют такую помощь (Украине - ред.), все больше раздражаются, так как ноша не распределена равномерно в блоке (ЕС - ред.)", - говорится в статье.

По словам издания, вопрос по конфискации активов стал "важным испытанием для европейской решимости". Economist добавляет, что возможное одобрение конфискации замороженных активов России рискует создать "глубокий внутренний разлом" в блоке.

Ранее европейский источник сообщил РИА Новости, что новое предложение по конфискации суверенных замороженных активов РФ должно быть согласовано к саммиту ЕС 18-19 декабря.

Ранее глава минобороны и внешней торговли Бельгии Тео Франкен заявлял, что Бельгия все еще отказывается использовать замороженные активы ЦБ РФ для кредита Украине без гарантий ЕС и не позволит себя склонить в этом вопросе. Премьер-министр Бельгии Барт де Вевер ранее неоднократно заявлял, что его стране необходимы конкретные и надежные гарантии от стран ЕС для реализации плана Еврокомиссии по использованию активов ЦБ РФ как основы для кредита Украине.

Еврокомиссия одержимо пытается добиться согласия стран ЕС на использование российских суверенных активов для поддержки Киева. Обсуждается сумма от 185 миллиардов евро до 210 миллиардов евро в виде кредита, который Украина условно должна будет вернуть после окончания конфликта и в случае "выплаты ей Москвой материального ущерба". При этом в МИД РФ уже заявляли, что идеи ЕС о выплате Россией репараций украинской стороне оторваны от реальности, Брюссель давно занимается воровством активов РФ.

После начала российской спецоперации на Украине ЕС и страны G7 заморозили почти половину золотовалютных резервов РФ примерно на 300 миллиардов евро. Из них более 200 миллиардов евро находятся в ЕС, в том числе 180 миллиардов на счетах бельгийской Euroclear - одной из крупнейших в мире расчетно-клиринговых систем. Еврокомиссия сообщала, что ЕС с января по ноябрь 2025 года перевел Украине 18,1 миллиарда евро из доходов от замороженных активов России.