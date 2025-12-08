БУДАПЕШТ, 8 дек — РИА Новости. Евросоюз намерен включить Украину в свой состав к 2030 году, и это будет означать начало войны с Россией, заявил премьер-министр Венгрии Виктор Орбан.

"Темные тучи сгущаются над небом Европы Брюссель готовится к войне с Россией , и у него уже есть дата вступления в войну: 2030 год. Заявленная цель программы вооружения, запущенной Брюсселем, — подготовить союз к войне к 2030 году. А еще 2030 год — целевая дата ускоренной процедуры приема Украины ЕС ", — написал он в Facebook*.

Венгерский премьер напомнил, что по базовому соглашению ЕС конфликт на территории одной из стран союза обязывает остальные присоединиться.

"Так что прием в ЕС воюющей Украины приведет к немедленному вступлению в войну", — подчеркнул Орбан.

По его словам, на парламентских выборах 2026 года у венгерских избирателей еще есть шанс поддержать политику, направленную на неучастие в конфликте, потому что в 2030-м делать это будет уже поздно.

Как заявлял президент Владимир Путин , Россия не собирается воевать с Европой, но если сама Европа захочет и начнет войну, то Россия готова к этому прямо сейчас.