https://ria.ru/20251208/es-2060519124.html
ЕС хочет принять Украину и начать войну с Россией, заявил Орбан
ЕС хочет принять Украину и начать войну с Россией, заявил Орбан - РИА Новости, 08.12.2025
ЕС хочет принять Украину и начать войну с Россией, заявил Орбан
Евросоюз намерен включить Украину в свой состав к 2030 году, и это будет означать начало войны с Россией, заявил премьер-министр Венгрии Виктор Орбан. РИА Новости, 08.12.2025
2025-12-08T11:24:00+03:00
2025-12-08T11:24:00+03:00
2025-12-08T13:07:00+03:00
в мире
россия
украина
европа
виктор орбан
евросоюз
владимир путин
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0b/07/2053559420_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_004b4bf16bec2e3f462c9e7b2887d65f.jpg
https://ria.ru/20251208/tramp-2060455893.html
https://ria.ru/20251208/evropa-2060437080.html
россия
украина
европа
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0b/07/2053559420_182:0:2913:2048_1920x0_80_0_0_a67c2176d73555661fab9c530e50ab0e.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, россия, украина, европа, виктор орбан, евросоюз, владимир путин
В мире, Россия, Украина, Европа, Виктор Орбан, Евросоюз, Владимир Путин
ЕС хочет принять Украину и начать войну с Россией, заявил Орбан
Орбан заявил, что ЕС хочет принять Украину и начать войну с Россией к 2030 году
БУДАПЕШТ, 8 дек — РИА Новости. Евросоюз намерен включить Украину в свой состав к 2030 году, и это будет означать начало войны с Россией, заявил премьер-министр Венгрии Виктор Орбан.
"Темные тучи сгущаются над небом Европы
. Брюссель
готовится к войне с Россией
, и у него уже есть дата вступления в войну: 2030 год. Заявленная цель программы вооружения, запущенной Брюсселем, — подготовить союз к войне к 2030 году. А еще 2030 год — целевая дата ускоренной процедуры приема Украины
в ЕС
", — написал он в Facebook*.
Венгерский премьер напомнил, что по базовому соглашению ЕС конфликт на территории одной из стран союза обязывает остальные присоединиться.
"Так что прием в ЕС воюющей Украины приведет к немедленному вступлению в войну", — подчеркнул Орбан.
По его словам, на парламентских выборах 2026 года у венгерских избирателей еще есть шанс поддержать политику, направленную на неучастие в конфликте, потому что в 2030-м делать это будет уже поздно.
Как заявлял президент Владимир Путин
, Россия не собирается воевать с Европой, но если сама Европа захочет и начнет войну, то Россия готова к этому прямо сейчас.
* Деятельность Meta (соцсети Facebook и Instagram) запрещена в России как экстремистская.