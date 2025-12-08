https://ria.ru/20251208/elka-2060531077.html
В Подмосковье спилили главную новогоднюю елку России
В Подмосковье спилили главную новогоднюю елку России - РИА Новости, 08.12.2025
В Подмосковье спилили главную новогоднюю елку России
Главную новогоднюю елку России нашли в Рузском городском округе Подмосковья, передает корреспондент РИА Новости. РИА Новости, 08.12.2025
РУЗА (Московская область), 8 дек — РИА Новости. Главную новогоднюю елку России нашли в Рузском городском округе Подмосковья, передает корреспондент РИА Новости.
"Мы выбрали самую прекрасную, самую красивую новогоднюю елку. Напомню, что в Подмосковье долгие годы выбирают традиционно новогоднюю красавицу. Наши лесничие на протяжении месяцев отбирают из десятков претендентов самую красивую, самую пушистую, самую стройную новогоднюю елку. И сегодня, в ближайшее время уже, данная елка будет направлена в сердце России
, в Московский Кремль", — сказал председатель областного комитета лесного хозяйства Алексей Ларькин.
Елку выбирали по строгим параметрам: форма, объем хвои, состояние лап, внешний вид. Высота столетнего дерева — 26 метров, обхват ствола — 64 сантиметра, а размах нижних ветвей — 11 метров.
Лесничему, нашедшему это дерево, подарят новый служебный автомобиль "Нива".
Торжественному спилу предшествовало театрализованное новогоднее представление с Дедом Морозом
и Снегурочкой
. Взамен спиленной елки главе Рузского муниципального округа Александру Горбылеву вручили молодые саженцы для высадки.
Главная новогодняя елка будет украшать Соборную площадь Московского Кремля до 20 января.