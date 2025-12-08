Рейтинг@Mail.ru
Лесничему, нашедшему главную новогоднюю елку страны, подарили автомобиль
12:11 08.12.2025 (обновлено: 12:20 08.12.2025)
Лесничему, нашедшему главную новогоднюю елку страны, подарили автомобиль
Лесничему, нашедшему главную новогоднюю елку страны, подарили автомобиль - РИА Новости, 08.12.2025
Лесничему, нашедшему главную новогоднюю елку страны, подарили автомобиль
Старшему участковому лесничему Дороховского участкового лесничества Наро-Фоминского филиала ГАУ МО "Мособллес" Мухтару Магомедову, нашедшему главную новогоднюю... РИА Новости, 08.12.2025
общество, московская область (подмосковье), россия
Общество, Московская область (Подмосковье), Россия
Лесничему, нашедшему главную новогоднюю елку страны, подарили автомобиль

РИА Новости: лесничему, нашедшему главную новогоднюю ель страны, подарили машину

© Фото : ГАУ МО "Мособллес"Старший участковый лесничий Дороховского участкового лесничества Мухтар Магомедов
Старший участковый лесничий Дороховского участкового лесничества Мухтар Магомедов - РИА Новости, 1920, 08.12.2025
© Фото : ГАУ МО "Мособллес"
Старший участковый лесничий Дороховского участкового лесничества Мухтар Магомедов. Архивное фото
РУЗА (Московская область), 8 дек - РИА Новости. Старшему участковому лесничему Дороховского участкового лесничества Наро-Фоминского филиала ГАУ МО "Мособллес" Мухтару Магомедову, нашедшему главную новогоднюю елку страны, вручили ключи от нового автомобиля, передает корреспондент РИА Новости.
"Это такая ежегодная постоянная традиция для того, чтобы как-то мотивировать, чтобы наши сотрудники, когда на земле, лесничие, активно занимались в течение всего года, когда находятся в работе, уже сразу присматривались к потенциальным красавицам, которые могут быть выбраны в качестве главной новогодней ели", - рассказал РИА Новости председатель комитета лесного хозяйства Московской области Алексей Ларькин.
Главная новогодняя елка на Соборной площади Московского Кремля - РИА Новости, 1920, 08.12.2025
Главная новогодняя ель страны будет украшать Кремль до 20 января
11:49
Он также отметил, что лесничий, нашедший заветную елку, получит в подарок новый служебный автомобиль "Нива".
"Нива". Служебный автомобиль будет. "Нива" будет вручена абсолютно новая, для того чтобы в дальнейшем лесничий на новой "Ниве" мог уже выполнять свои служебные обязанности", - сказал Ларькин, отвечая на вопрос, какую машину вручат лесничему, нашедшему главную новогоднюю елку.
По данным управления делами президента РФ, с 2007 года главную новогоднюю ёлку страны привозят в Кремль только из Подмосковья. В этом году отбор проходил среди 24 подходящих под параметры деревьев.
Ель-победитель была найдена Рузском муниципальном округе Московской области. Высота этого столетнего дерева - 26 метров, обхват ствола 64 сантиметра, а размах нижних ветвей 11 метров.
Главная новогодняя ель России, которая украсит Соборную площадь Кремля - РИА Новости, 1920, 12.11.2025
В Подмосковье выбрали главную новогоднюю елку страны
12 ноября, 13:40
 
