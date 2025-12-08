https://ria.ru/20251208/elka-2060530034.html
Лесничему, нашедшему главную новогоднюю елку страны, подарили автомобиль
Лесничему, нашедшему главную новогоднюю елку страны, подарили автомобиль - РИА Новости, 08.12.2025
Лесничему, нашедшему главную новогоднюю елку страны, подарили автомобиль
Старшему участковому лесничему Дороховского участкового лесничества Наро-Фоминского филиала ГАУ МО "Мособллес" Мухтару Магомедову, нашедшему главную новогоднюю... РИА Новости, 08.12.2025
2025-12-08T12:11:00+03:00
2025-12-08T12:11:00+03:00
2025-12-08T12:20:00+03:00
общество
московская область (подмосковье)
россия
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0c/08/2060532964_0:0:1280:720_1920x0_80_0_0_c1173c79af8101cec5b9b4af3df2e7bd.jpg
https://ria.ru/20251208/kreml-2060525541.html
https://ria.ru/20251112/podmoskove-2054463841.html
московская область (подмосковье)
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0c/08/2060532964_177:0:1137:720_1920x0_80_0_0_c4daec4287106c0be647fb90deed3d81.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
общество, московская область (подмосковье), россия
Общество, Московская область (Подмосковье), Россия
Лесничему, нашедшему главную новогоднюю елку страны, подарили автомобиль
РИА Новости: лесничему, нашедшему главную новогоднюю ель страны, подарили машину
РУЗА (Московская область), 8 дек - РИА Новости. Старшему участковому лесничему Дороховского участкового лесничества Наро-Фоминского филиала ГАУ МО "Мособллес" Мухтару Магомедову, нашедшему главную новогоднюю елку страны, вручили ключи от нового автомобиля, передает корреспондент РИА Новости.
"Это такая ежегодная постоянная традиция для того, чтобы как-то мотивировать, чтобы наши сотрудники, когда на земле, лесничие, активно занимались в течение всего года, когда находятся в работе, уже сразу присматривались к потенциальным красавицам, которые могут быть выбраны в качестве главной новогодней ели", - рассказал РИА Новости председатель комитета лесного хозяйства Московской области
Алексей Ларькин.
Он также отметил, что лесничий, нашедший заветную елку, получит в подарок новый служебный автомобиль "Нива".
"Нива". Служебный автомобиль будет. "Нива" будет вручена абсолютно новая, для того чтобы в дальнейшем лесничий на новой "Ниве" мог уже выполнять свои служебные обязанности", - сказал Ларькин, отвечая на вопрос, какую машину вручат лесничему, нашедшему главную новогоднюю елку.
По данным управления делами президента РФ
, с 2007 года главную новогоднюю ёлку страны привозят в Кремль только из Подмосковья. В этом году отбор проходил среди 24 подходящих под параметры деревьев.
Ель-победитель была найдена Рузском муниципальном округе Московской области. Высота этого столетнего дерева - 26 метров, обхват ствола 64 сантиметра, а размах нижних ветвей 11 метров.